Суд восстановил на работе москвичку, которую уволили из‑за искусственного интеллекта

Производитель Sylvanian Families подал в суд на популярную тиктокершу за нарушение авторских прав
Кнут из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» продали за 525 тыс. долларов
Леонардо ДиКаприо спродюсирует сериал «Капитан Планета» для Netflix
В Кудрове запретят электросамокаты
Россияне стали проводить в ТЦ в два раза меньше времени
Рейчел Броснахан наняла ведьму, чтобы снять проклятие перед пресс-туром «Супермена»
Сотрудники аэропорта Сочи спасли более 15 черепах, которых оставили пассажиры
Netflix впервые использовал генеративный ИИ в производстве шоу
Снежный человек, огрызок яблока и тромбон: Unicode представил новые эмодзи
Massive Attack создали альянс музыкантов против цензуры за высказывания о Газе
Okko объявил о партнерстве с ФК «Спартак»
В России в два раза вырос спрос на глэмпинги
Принцесса из Лимпопо вышла замуж за россиянина и переехала на Алтай
«The Late Show» со Стивеном Колбертом закроют в мае 2026 года
Появилось видео с реакцией Coldplay на раскрытую измену: «Надеюсь, мы не натворили чего‑то плохого»
Продолжение хоррора «Незнакомцы» об убийцах в масках выйдет в российский прокат 25 сентября
Экстремал Феликс Баумгартнер погиб при падении с парапланом. Он был известен прыжком из стратосферы
Netflix запустит игровой сериал по вселенной «Капитана Планеты»
«Лило и Стич» от Disney стал первым голливудским фильмом года с миллиардными сборами
Лили Рейнхарт и Том Бейтман снимутся в экранизации книги «Гипотеза любви»
В России выступит Пол Окенфолд — звезда электронной музыки и трехкратный номинант «Грэмми»
Disney выпустила трейлер перезапуска «Трон: Арес». В главной роли Джаред Лето
Amazon MGM Studios готовит перезапуск «Основного инстинкта»
Дизайнер Рик Оуэнс завел аккаунт на OnlyFans. Он будет публиковать там фото ног
Фрида Пинто снимется в сериале «Непривычная Земля». Его выпустит на Netflix автор «Бесстыжих»
На Airbnb предложили пожить один день в хижине смурфиков
Карл Урбан в роли Джонни Кейджа в трейлере «Мортал Комбат-2»
Трамелл Тиллман из «Разделения» пригласил маму на «Эмми»: «Ты сейчас заставишь меня расплакаться!»

Суд восстановил на работе москвичку, которую уволили из‑за искусственного интеллекта

Фото: Tingey Injury Law Firm/Unsplash

Преображенский суд Москвы восстановил на работе москвичку, которая была уволена из коммерческой организации, уступив место искусственному интеллекту. Об этом пишет ТАСС.

C 2024 года в обществе «Алиса» внедрили нейротехнологии, которые позволяют заменить работу людей, включая функции категорийного менеджера. В связи с этим сотруднице предложили перейти на двухчасовой рабочий день с соответствующим снижением заработной платы.

Женщина не согласилась, после этого ее трудовой договор был расторгнут, но она подала в суд. При этом в самой компании утверждают, что настоящей причиной увольнения было то, что она существенным образом нарушала трудовой договор. Однако суд с этими доводами не согласился

«Исковые требования Рожновой А. Н. удовлетворить частично. Признать незаконным и отменить приказ ООО „Алиса“ об увольнении Рожновой. Восстановить Рожнову на работе в должности категорийного менеджера отдела закупок ООО „Алиса“. Взыскать с ООО „Алиса“ в пользу Рожновой заработную плату за время вынужденного прогула, компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы, компенсацию морального вреда», — сказано в решении суда.

В июне в Благовещенске на госдолжность назначили искусственный интеллект. Он заработал в аппарате бизнес-омбудсмена Игоря Радченко. Это может быть первым использованием ИИ в органах власти в России.

Расскажите друзьям