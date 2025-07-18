Суд восстановил на работе москвичку, которую уволили из‑за искусственного интеллекта

Преображенский суд Москвы восстановил на работе москвичку, которая была уволена из коммерческой организации, уступив место искусственному интеллекту. Об этом пишет ТАСС.
C 2024 года в обществе «Алиса» внедрили нейротехнологии, которые позволяют заменить работу людей, включая функции категорийного менеджера. В связи с этим сотруднице предложили перейти на двухчасовой рабочий день с соответствующим снижением заработной платы.
Женщина не согласилась, после этого ее трудовой договор был расторгнут, но она подала в суд. При этом в самой компании утверждают, что настоящей причиной увольнения было то, что она существенным образом нарушала трудовой договор. Однако суд с этими доводами не согласился
«Исковые требования Рожновой А. Н. удовлетворить частично. Признать незаконным и отменить приказ ООО „Алиса“ об увольнении Рожновой. Восстановить Рожнову на работе в должности категорийного менеджера отдела закупок ООО „Алиса“. Взыскать с ООО „Алиса“ в пользу Рожновой заработную плату за время вынужденного прогула, компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы, компенсацию морального вреда», — сказано в решении суда.
В июне в Благовещенске на госдолжность назначили искусственный интеллект. Он заработал в аппарате бизнес-омбудсмена Игоря Радченко. Это может быть первым использованием ИИ в органах власти в России.