Американская актриса Рэйчел Броснахэн рассказала в шоу Джимми Фэллона, что наняла ведьму, чтобы снять проклятие перед пресс-туром фильма «Супермен». Об этом написал Entertainment Weekly.
Броснахэн призналась, что ее преследовали злоключения каждый раз, когда она отправлялась в путешествие в последние 10 лет. «Это чудо, что мы смогли объездить весь мир [без проблем в пресс-туре]», — заявила она.
Актриса добавила, что ее поездки раньше были «настолько стрессовыми, насколько это вообще возможно». По ее словам, один из руководителей DC Studios Питер Сафран буквально отказался путешествовать с Рэйчел.
«Он сказал: „Я не сяду с тобой в один самолет“», — поделилась Броснахэн, отметив, что никто не верит в ее проклятие, пока не отправится в путешествие с ней.
Однажды актриса попала в снежную бурю в Нью-Мексико по пути в аэропорт, хотя в тот день в городе был «прекрасный майский день». «Полная снежная мгла. Я чудом выжила», — подчеркнула Броснахэн.
Она рассказала также, что в 2024 году она летела из Лос-Анджелеса в Париж на Олимпийские игры. Все ее попутчики успели на свои рейсы, но Броснахэн застряла в аэропорту Лос-Анджелеса на восемь часов. «Багаж потеряли, бронирование билетов тоже», — пояснила артистка.
Рэйчел была так напугана, что в пресс-туре ее опять настигнет невезение, что нашла колдунью. Та принесла «колодец желаний и волшебную палочку». «Она казалась мне довольно опытной и готовой к борьбе. Рада сообщить, что это сработало», — сказала актриса.
Фильм «Супермен» Джеймса Ганна вышел в кинопрокат. «Афиша Daily» собрала реакции на картину. В них зрители спорят о человечности Супермена, восхищаются псом Крипто и примеряют на себя роль Человека из стали (или его подруги Лоис Лэйн).