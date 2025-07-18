В Кудрове запретят электросамокаты

Производитель Sylvanian Families подал в суд на популярную тиктокершу за нарушение авторских прав
Россияне стали проводить в ТЦ в два раза меньше времени
Сотрудники аэропорта Сочи спасли более 15 черепах, которых оставили пассажиры
Netflix впервые использовал генеративный ИИ в производстве шоу
Снежный человек, огрызок яблока и тромбон: Unicode представил новые эмодзи
Massive Attack создали альянс музыкантов против цензуры за высказывания о Газе
Okko объявил о партнерстве с ФК «Спартак»
В России в два раза вырос спрос на глэмпинги
Принцесса из Лимпопо вышла замуж за россиянина и переехала на Алтай
«The Late Show» со Стивеном Колбертом закроют в мае 2026 года
Появилось видео с реакцией Coldplay на раскрытую измену: «Надеюсь, мы не натворили чего‑то плохого»
Продолжение хоррора «Незнакомцы» об убийцах в масках выйдет в российский прокат 25 сентября
Экстремал Феликс Баумгартнер погиб при падении с парапланом. Он был известен прыжком из стратосферы
Netflix запустит игровой сериал по вселенной «Капитана Планеты»
«Лило и Стич» от Disney стал первым голливудским фильмом года с миллиардными сборами
Лили Рейнхарт и Том Бейтман снимутся в экранизации книги «Гипотеза любви»
В России выступит Пол Окенфолд — звезда электронной музыки и трехкратный номинант «Грэмми»
Disney выпустила трейлер перезапуска «Трон: Арес». В главной роли Джаред Лето
Amazon MGM Studios готовит перезапуск «Основного инстинкта»
Дизайнер Рик Оуэнс завел аккаунт на OnlyFans. Он будет публиковать там фото ног
Фрида Пинто снимется в сериале «Непривычная Земля». Его выпустит на Netflix автор «Бесстыжих»
На Airbnb предложили пожить один день в хижине смурфиков
Карл Урбан в роли Джонни Кейджа в трейлере «Мортал Комбат-2»
Трамелл Тиллман из «Разделения» пригласил маму на «Эмми»: «Ты сейчас заставишь меня расплакаться!»
Вышел трейлер второго сезона сериала «Платонические отношения» от Apple TV+
Ники Минаж атаковала SZA в соцсети Х и сказала, что ее никто не знает
В России четвертый день из‑за кибератаки не работают алкомаркеты «Винлаб»
По хитовому веб-сериалу «Дроны-убийцы» выйдет комикс

В Кудрове запретят электросамокаты

Фото: Martin Katler/Unsplash

В Кудрове в ближайшее время запретят электросамокаты. Об этом сообщила пресс-служба администрации Заневского городского поселения.

По словам заместителя главы администрации по ЖКХ и благоустройству Александра Мусина, уведомление о расторжении соглашения кикшеринговые компании получат в течение нескольких дней. Чиновники объясняют свое решение жалобами на парковку электросамокатов в неположенных местах и на большое количество брошенной техники. «Самокаты бросают на придомовых территориях, у площадок ТКО, перед подъездами, у железнодорожных переездов и даже в лесу», — подчеркнул Мусин.

Решение могут изменить. «Возобновление сотрудничества возможно, если мы пропишем дополнительные обязательства организаций перед муниципалитетом», — добавил Мусин. Анастасия Юрова из «Яндекс.Go» рассказала, что в Петербурге увеличили количество скаутов, которые собирают брошенные самокаты с улиц и возвращают на станции. Сергей Максимов, выступающий от лица «МТС Юрент», предложил нанести разметку и организовать на территории поселения школу правильного управления самокатами, чтобы повысить культуру вождения.

Благовещенск стал первым городом в России, который полностью запретил электросамокаты. С 14 июля в городе запрещено сдавать в аренду и пользоваться любыми средствами индивидуальной мобильности (это также гироскутеры, сигвеи, моноколеса). В Елабуге тоже запретили электросамокаты. Власти посчитали, что инфраструктура города пока не готова к такому виду транспорта.

Расскажите друзьям