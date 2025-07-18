В Кудрове запретят электросамокаты

По словам заместителя главы администрации по ЖКХ и благоустройству Александра Мусина, уведомление о расторжении соглашения кикшеринговые компании получат в течение нескольких дней. Чиновники объясняют свое решение жалобами на парковку электросамокатов в неположенных местах и на большое количество брошенной техники. «Самокаты бросают на придомовых территориях, у площадок ТКО, перед подъездами, у железнодорожных переездов и даже в лесу», — подчеркнул Мусин.