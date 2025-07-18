В Кудрове запретят электросамокаты

В Кудрове в ближайшее время запретят электросамокаты. Об этом сообщила пресс-служба администрации Заневского городского поселения.
По словам заместителя главы администрации по ЖКХ и благоустройству Александра Мусина, уведомление о расторжении соглашения кикшеринговые компании получат в течение нескольких дней. Чиновники объясняют свое решение жалобами на парковку электросамокатов в неположенных местах и на большое количество брошенной техники. «Самокаты бросают на придомовых территориях, у площадок ТКО, перед подъездами, у железнодорожных переездов и даже в лесу», — подчеркнул Мусин.
Решение могут изменить. «Возобновление сотрудничества возможно, если мы пропишем дополнительные обязательства организаций перед муниципалитетом», — добавил Мусин. Анастасия Юрова из «Яндекс.Go» рассказала, что в Петербурге увеличили количество скаутов, которые собирают брошенные самокаты с улиц и возвращают на станции. Сергей Максимов, выступающий от лица «МТС Юрент», предложил нанести разметку и организовать на территории поселения школу правильного управления самокатами, чтобы повысить культуру вождения.
Благовещенск стал первым городом в России, который полностью запретил электросамокаты. С 14 июля в городе запрещено сдавать в аренду и пользоваться любыми средствами индивидуальной мобильности (это также гироскутеры, сигвеи, моноколеса). В Елабуге тоже запретили электросамокаты. Власти посчитали, что инфраструктура города пока не готова к такому виду транспорта.