Россияне стали проводить в ТЦ в два раза меньше времени

Среднее время посещения торговых центров в России сократилось в два раза. В первом квартале 2025 года россияне проводили в ТЦ в среднем 1―1,5 часа. Годом ранее этот показатель составлял 2,5―3 часа, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Fashion Consulting Group и «МТС геоэффект».
По мнению экспертов, формат «день шоппинга в ТЦ» уходит в прошлое, а его сменяют быстрые и целевые визиты. Сейчас покупатели ходят в торговые комплексы за товарами и услугами, которые заранее выбрали в онлайн-магазинах. Население крупных городов стремится не тратить время на дорогу и поиск необходимых товаров внутри ТЦ.
Среди других причин сокращения времени посещения ТЦ ― уход с российского рынка западных брендов одежды, таких как Zara, H&M и Uniqlo. До 2022 года именно они генерировали основной трафик торгцентров. Теперь же россияне покупают товары этих марок на маркетплейсах.
На фоне падения трафика в ТЦ большинство арендаторов хотят получить скидку за занимаемые площади, отмечали в NF Group. Там привели статистику, согласно которой выручка у ритейлеров упала на 25-40%.