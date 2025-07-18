Россияне стали проводить в ТЦ в два раза меньше времени

По мнению экспертов, формат «день шоппинга в ТЦ» уходит в прошлое, а его сменяют быстрые и целевые визиты. Сейчас покупатели ходят в торговые комплексы за товарами и услугами, которые заранее выбрали в онлайн-магазинах. Население крупных городов стремится не тратить время на дорогу и поиск необходимых товаров внутри ТЦ.