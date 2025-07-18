Александр Пэйн возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Американский режиссер Александр Пэйш возглавит жюри Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщили на сайте смотра, который пройдет с 27 августа по 6 сентября.
В состав жюри войдут также бразильская актриса Фернанда Торрес, номинированная на «Оскар» за фильм «Я все еще здесь», и иранский режиссер Мохаммад Расулоф, в 2024 году получивший приз ФИПРЕССИ в Каннах.
Кроме них, определять победителей будут французский режиссер Стефан Бризе, итальянская постановщица Маура Дельперо, румынский кинематографист Кристиан Мунгиу и китайская актриса Чжао Тао.
Жюри выберет обладателей наград «Золотой лев» (лучший фильм), «Серебряный лев» (Гран-при жюри и лучшая режиссура), «Кубок Вольпи» (лучшие женская и мужская роли), приза за лучший сценарий, спецприза жюри и приза Марчелло Мастроянни — его вручают лучшему новому молодому актере или актрисе.
У категории «Горизонты» будет другое жюри. В него войдут Жюлия Дюкурно (Франция), Юрий Аннкарани (Италия), Фернандо Энрике Хуан Лима (Аргентина), Шеннон Мерфи (Австралия) и Раммелл Росс (США).
Премию имени Луиджи Де Лаурентиса за лучший дебютный фильм присудят шотландский режиссер Шарлотта Уэллс, снявшая «После солнца», франко-тунисский режиссер Эриге Сехири и итальянский кинематографист Сильвио Сольдини.