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Александр Пэйн возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Фото: Emma McIntyre /Getty Images

Американский режиссер Александр Пэйш возглавит жюри Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщили на сайте смотра, который пройдет с 27 августа по 6 сентября.

В состав жюри войдут также бразильская актриса Фернанда Торрес, номинированная на «Оскар» за фильм «Я все еще здесь», и иранский режиссер Мохаммад Расулоф, в 2024 году получивший приз ФИПРЕССИ в Каннах.

Кроме них, определять победителей будут французский режиссер Стефан Бризе, итальянская постановщица Маура Дельперо, румынский кинематографист Кристиан Мунгиу и китайская актриса Чжао Тао.

Жюри выберет обладателей наград «Золотой лев» (лучший фильм), «Серебряный лев» (Гран-при жюри и лучшая режиссура), «Кубок Вольпи» (лучшие женская и мужская роли), приза за лучший сценарий, спецприза жюри и приза Марчелло Мастроянни — его вручают лучшему новому молодому актере или актрисе.

У категории «Горизонты» будет другое жюри. В него войдут Жюлия Дюкурно (Франция), Юрий Аннкарани (Италия), Фернандо Энрике Хуан Лима (Аргентина), Шеннон Мерфи (Австралия) и Раммелл Росс (США).

Премию имени Луиджи Де Лаурентиса за лучший дебютный фильм присудят шотландский режиссер Шарлотта Уэллс, снявшая «После солнца», франко-тунисский режиссер Эриге Сехири и итальянский кинематографист Сильвио Сольдини.

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