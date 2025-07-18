Про Барби снимут мультфильм для больших экранов. Производством займется студия Illumination

Анимационная студия Illumination («Гадкий я», «Миньоны», «Зверопой») заключила с Mattel сделку о создании мультфильма про Барби. Об этом сообщают источники Deadline.
По их словам, это будет первый анимационный фильм про Барби для кинотеатров. Дистрибуцией должна заняться Universal Pictures, у которой эксклюзивное соглашение с Illumination.
Подробности сюжета, имена создателей и дата выхода пока не раскрываются. Illumination, Universal и Mattel информацию Deadline не комментировали.
Киноадаптация «Барби» от Гретты Гервиг стала самым кассовым фильмом 2023 года, собрав в прокате 1,44 млрд долларов. Картина получила восемь номинаций на «Оскар» и победила в одной категории ― «Лучшая оригинальная песня» ― за трек Билли Айлиш «What Was I Made For?».
В прошлом месяце Mattel решила объединить подразделения, которые снимают проекты для ТВ и фильмы, и открыть полноценную киностудию. Руководить ей назначили Робби Бреннер, которая ранее была президентом Mattel Films.
Mattel уже работает над 14 проектами с участием своих игрушек. Режиссер хоррора «М3ГАН» Джерард Джонстоун займется постановкой фильма по мотивам линейки кукол Monster High. На 2026 год у студии запланированы выходы двух фильмов ― по вселенной Masters of the Universe и по бренду игрушечных машинок Matchbox.