Про Барби снимут мультфильм для больших экранов. Производством займется студия Illumination

Производитель Sylvanian Families подал в суд на популярную тиктокершу за нарушение авторских прав
Александр Пэйн возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Сотрудники аэропорта Сочи спасли более 15 черепах, которых оставили пассажиры
Netflix впервые использовал генеративный ИИ в производстве шоу
Снежный человек, огрызок яблока и тромбон: Unicode представил новые эмодзи
Massive Attack создали альянс музыкантов против цензуры за высказывания о Газе
Okko объявил о партнерстве с ФК «Спартак»
В России в два раза вырос спрос на глэмпинги
Принцесса из Лимпопо вышла замуж за россиянина и переехала на Алтай
«The Late Show» со Стивеном Колбертом закроют в мае 2026 года
Появилось видео с реакцией Coldplay на раскрытую измену: «Надеюсь, мы не натворили чего‑то плохого»
Продолжение хоррора «Незнакомцы» об убийцах в масках выйдет в российский прокат 25 сентября
Экстремал Феликс Баумгартнер погиб при падении с парапланом. Он был известен прыжком из стратосферы
В Госдуме посоветовали WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка
Netflix запустит игровой сериал по вселенной «Капитана Планеты»
«Лило и Стич» от Disney стал первым голливудским фильмом года с миллиардными сборами
Лили Рейнхарт и Том Бейтман снимутся в экранизации книги «Гипотеза любви»
В России выступит Пол Окенфолд — звезда электронной музыки и трехкратный номинант «Грэмми»
Disney выпустила трейлер перезапуска «Трон: Арес». В главной роли Джаред Лето
Amazon MGM Studios готовит перезапуск «Основного инстинкта»
Дизайнер Рик Оуэнс завел аккаунт на OnlyFans. Он будет публиковать там фото ног
Фрида Пинто снимется в сериале «Непривычная Земля». Его выпустит на Netflix автор «Бесстыжих»
На Airbnb предложили пожить один день в хижине смурфиков
Карл Урбан в роли Джонни Кейджа в трейлере «Мортал Комбат-2»
Трамелл Тиллман из «Разделения» пригласил маму на «Эмми»: «Ты сейчас заставишь меня расплакаться!»
Вышел трейлер второго сезона сериала «Платонические отношения» от Apple TV+
Ники Минаж атаковала SZA в соцсети Х и сказала, что ее никто не знает
В России четвертый день из‑за кибератаки не работают алкомаркеты «Винлаб»

Про Барби снимут мультфильм для больших экранов. Производством займется студия Illumination

Фото: Warner Bros. Pictures

Анимационная студия Illumination («Гадкий я», «Миньоны», «Зверопой») заключила с Mattel сделку о создании мультфильма про Барби. Об этом сообщают источники Deadline.

По их словам, это будет первый анимационный фильм про Барби для кинотеатров. Дистрибуцией должна заняться Universal Pictures, у которой эксклюзивное соглашение с Illumination.

Подробности сюжета, имена создателей и дата выхода пока не раскрываются. Illumination, Universal и Mattel информацию Deadline не комментировали.

Киноадаптация «Барби» от Гретты Гервиг стала самым кассовым фильмом 2023 года, собрав в прокате 1,44 млрд долларов. Картина получила восемь номинаций на «Оскар» и победила в одной категории ― «Лучшая оригинальная песня» ― за трек Билли Айлиш «What Was I Made For?».

В прошлом месяце Mattel решила объединить подразделения, которые снимают проекты для ТВ и фильмы, и открыть полноценную киностудию. Руководить ей назначили Робби Бреннер, которая ранее была президентом Mattel Films.

Mattel уже работает над 14 проектами с участием своих игрушек. Режиссер хоррора «М3ГАН» Джерард Джонстоун займется постановкой фильма по мотивам линейки кукол Monster High. На 2026 год у студии запланированы выходы двух фильмов ― по вселенной Masters of the Universe и по бренду игрушечных машинок Matchbox.

Расскажите друзьям