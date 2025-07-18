Сотрудники аэропорта Сочи спасли более 15 черепах, которых оставили пассажиры

В аэропорту Сочи появилась новая тенденция: туристы выбрасывают живых черепах, когда узнают, что их нельзя брать на борт. Сотрудники спасли уже более 15 пресмыкающихся, пишет пресс-служба воздушной гавани.
«Мы обращаемся ко всем пассажирам с просьбой! Если вы летите самолетом, не покупайте этих очаровательных созданий в поездку, черепахи не принимаются к перевозке на борт воздушного судна», — написали представители аэропорта.
Пассажирам советуют перед полетом уточнять у авиаперевозчика правила провоза животных. В аэропорту отметили, что в большинстве авиакомпаний перевозка грызунов, пресмыкающихся и членистоногих запрещена. Это связано с тем, что в полете питомец может испытать сильный стресс.
«Если вам нужно перевезти своего маленького друга, рекомендуем заранее найти альтернативные варианты. Относитесь к животным со всей ответственностью и не покупайте живых существ как сувенир, если не планируете растить и заботиться о них долгие годы», — просят сотрудники воздушной гавани.
18 июля свой первый рейс из Москвы принял аэропорт Геленджика. Воздушная гавань с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Первой авиакомпанией, которая вернется в гавань, стала «Аэрофлот». По информации «Известий», полеты будут выполнять только в светлое время суток.