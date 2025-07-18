Netflix впервые использовал генеративный ИИ в производстве шоу

Netflix впервые применил генерацию изображения с помощью ИИ в одном из своих шоу ― аргентинском научно-фантастическом сериале «Этернавт» («El Eternauta»). Об этом сообщил соисполнительный директор Netflix Тед Сарандос.
Технологию применили в сцене, где во время токсичного снегопада обрушивается здание в Буэнос-Айресе. ИИ-инструменты использовали при создании фрагмента наряду с работой художников по визуальным эффектам.
«С помощью инструментов на базе ИИ удалось добиться потрясающего результата в невероятно сжатые сроки — этот фрагмент был создан в 10 раз быстрее, чем это было бы возможно при использовании традиционных VFX-инструментов и рабочих процессов», ― поделился Сарандос.
По его мнению, ИИ — это «невероятная возможность помочь авторам создавать фильмы и сериалы лучше, а не просто дешевле». CCO Netflix отметил, что технология позволила заметно снизить бюджет шоу.
Он подчеркнул, что технологии не заменяют людей, а помогают им. «Наши авторы уже ощущают преимущества ИИ — от препродакшена до планирования сцен и, конечно, визуальных эффектов. Я думаю, эти инструменты помогают расширить возможности экранного сторителлинга, и это по-настоящему вдохновляет», ― считает Сарандос.
Netflix заинтересован в ИИ не только при создании сериалов. Недавно компания запатентовала технологию персонализированных трейлеров. В таких роликах планируют использовать фрагменты, интересные конкретному зрителю, ― например, с его любимым актером или актрисой. Подбирать эти моменты должен будет ИИ.