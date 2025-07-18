Netflix впервые использовал генеративный ИИ в производстве шоу

«С помощью инструментов на базе ИИ удалось добиться потрясающего результата в невероятно сжатые сроки — этот фрагмент был создан в 10 раз быстрее, чем это было бы возможно при использовании традиционных VFX-инструментов и рабочих процессов», ― поделился Сарандос.