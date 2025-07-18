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Снежный человек, огрызок яблока и тромбон: Unicode представил новые эмодзи

Фото: Денис Черкашин/Unplash

В честь Всемирного дня эмодзи Unicode показал восемь новых символов. Они появятся на смартфонах и компьютерах в обновлении Unicode 17.0. Об этом сообщается в блоге консорциума.

В новый набор вошли: огрызок яблока, танцующий ребенок, смайл с искаженным лицом, облако с изображением драки, снежный человек, косатка, сундук с сокровищами и тромбон. По данным The Verge, новые эмодзи появятся на устройствах весной 2026 года.

© Фото: Unicode

В прошлом году Emojipedia предложила пользователям выбрать смайл, который лучше всего описывает 2024 год без слов. Победителем стало изображение под названием «плавящееся лицо». Самым популярным новым эмодзи стало лицо, покачивающее горизонтально головой. Второе место заняло лицо, покачивающее головой вертикально, а третье место — птица Феникс.

© Фото: Emojipedia

Недавно ученые из Университета Техас выяснили, что эмодзи улучшают эмоциональную связь в переписке. В ходе эксперимента выяснилось, что люди склонны оценивать собеседника как более отзывчивого, а отношения с ним более близкими, если в сообщениях он использует эти символы.

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