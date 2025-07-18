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Massive Attack создали альянс музыкантов против цензуры за высказывания о Газе

Фото: Marco Prosch/Getty Images

Группа Massive Attack объявила о создании альянса артистов, которые подверглись давлению и попыткам «отмены» после заявлений по поводу конфликта в Газе.

В официальном заявлении музыканты рассказали, что многие исполнители столкнулись с угрозами как со стороны музыкальной индустрии, так и через юридические инструменты, включая деятельность организации UK Lawyers For Israel (UKLFI).

«События в Газе уже не поддаются описанию. Мы артисты, использующие свои платформы, чтобы говорить о происходящем. За это нас пытались заставить замолчать», — говорится в заявлении группы.

Massive Attack подчеркнули, что не намерены мириться с давлением на молодых и уязвимых исполнителей и готовы поддержать всех, кто боится говорить из‑за страха потерять карьеру или столкнуться с судебными исками.

Артисты выдвинули требования, среди которых немедленный доступ гуманитарных организаций в Газу, прекращение атак на медиков, остановка поставок оружия из Великобритании в Израиль, прекращение огня, поддержка свободы Палестины.

К инициативе уже присоединились Kneecap, Fontaines D.C., Brian Eno, Garbage и другие. Коллектив Kneecap отдельно призвал прекратить запугивания артистов, выступающих в поддержку Палестины.

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