Massive Attack создали альянс музыкантов против цензуры за высказывания о Газе

Группа Massive Attack объявила о создании альянса артистов, которые подверглись давлению и попыткам «отмены» после заявлений по поводу конфликта в Газе.
В официальном заявлении музыканты рассказали, что многие исполнители столкнулись с угрозами как со стороны музыкальной индустрии, так и через юридические инструменты, включая деятельность организации UK Lawyers For Israel (UKLFI).
«События в Газе уже не поддаются описанию. Мы артисты, использующие свои платформы, чтобы говорить о происходящем. За это нас пытались заставить замолчать», — говорится в заявлении группы.
Massive Attack подчеркнули, что не намерены мириться с давлением на молодых и уязвимых исполнителей и готовы поддержать всех, кто боится говорить из‑за страха потерять карьеру или столкнуться с судебными исками.
Артисты выдвинули требования, среди которых немедленный доступ гуманитарных организаций в Газу, прекращение атак на медиков, остановка поставок оружия из Великобритании в Израиль, прекращение огня, поддержка свободы Палестины.
К инициативе уже присоединились Kneecap, Fontaines D.C., Brian Eno, Garbage и другие. Коллектив Kneecap отдельно призвал прекратить запугивания артистов, выступающих в поддержку Палестины.