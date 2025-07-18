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В России в два раза вырос спрос на глэмпинги

Фото: Dwi Aryasa/Unsplash

Летом 2025 года в России в два раза вырос интерес к глэмпингам по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Авито Путешествий».

Причиной роста популярности глэмпингов стало расширение предложения, отмечают в Министерстве экономического развития РФ. За последние три года в более чем 60 регионах было открыто больше 800 проектов и введено более 13 тыс. номеров.

Чаще всего этим летом глэмпинги бронировали в Московской области (14% — рост 80% за год), Татарстане (10% — рост 157%), Карелии (6% — рост 56%), Краснодарском крае (5,4% — рост 54%) и Нижегородской области (4% — 137%).

Высокие темпы роста также показали: Самарская область (+539%), Воронежская область (+259%), Ленинградская область (+165%), Татарстан (+157%), Ярославская область (+81%), Свердловская область (+80%), Владимирская область (+59%), Тульская область (+82%) и другие.

Помимо глэмпингов, также большой рост показал сегмент посуточной аренды дач. Спрос увеличился в 2,5 раза. Среди наиболее привлекательных направлений для туристов этим летом выделились Дагестан и Карелия.

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