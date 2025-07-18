Okko объявил о партнерстве с ФК «Спартак»

Okko будет сотрудничать с футбольным клубом «Спартак-Москва» в сезоне 2025/2026. Теперь на платформе можно будет смотреть архивные матчи команды, эксклюзивные ролики и передачи с участием игроков. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.