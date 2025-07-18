Okko объявил о партнерстве с ФК «Спартак»

Okko будет сотрудничать с футбольным клубом «Спартак-Москва» в сезоне 2025/2026. Теперь на платформе можно будет смотреть архивные матчи команды, эксклюзивные ролики и передачи с участием игроков. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Стриминговый сервис запустит специальный раздел, посвященный футбольному клубу. В нем опубликуют знаковые матчи «Спартака» в Лиге чемпионов в свежей озвучке, включая культовые игры против «Реала», «Интера», «Арсенала», «Аякса» и других соперников. В Okko также появится эксклюзивный видеоконтент: интервью, влоги и видео из жизни спортсменов.
Партнерство предполагает специальные предложения на подписку Okko для болельщиков «Спартака» и привилегии для подписчиков сервиса. Кроме того, соглашение предусматривает взаимную интеграцию брендов на домашней арене клуба и в диджитал-пространстве.
«ФК „Спартак“ — команда с колоссальной историей, настоящей харизмой и огромным количеством болельщиков. Мы уверены, что наше партнерство сделает Okko еще ближе для широкой аудитории. Okko становится домом эксклюзивного контента „Спартака“ — и это только начало совместного пути», — отметил директор по спортивному маркетингу Okko Алексей Петров.
Okko предлагает крупнейшую в России библиотеку спортивных трансляций, фильмов, сериалов, музыки, игр и оригинальных проектов. В сервисе представлен эксклюзивный контент по Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, Лиге-1, Бундеслиге, баскетбольной Евролиге, а также биатлону, ММА, велоспорту, фигурному катанию, киберспорту и многому другому. Все трансляции доступны на любом устройстве — от Smart TV до смартфонов и игровых приставок, — в прямом эфире и в записи, с выбором дорожки и дополнительными программами.