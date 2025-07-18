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Производитель Sylvanian Families подал в суд на популярную тиктокершу за нарушение авторских прав

Фото: Epoch

Производитель игрушек Sylvanian Families подал в суд на ирландскую тиктокершу Sylvanian Drama. Она стала популярна благодаря сатирическим скетчам с бархатными фигурками.

Компания Epoch обвинила ее в нарушении авторских прав и введении публики в заблуждение относительно официальности контента. С января 2025 года новых публикаций в аккаунтах Sylvanian Drama не выходило.

Иск был подан в США еще 7 апреля 2025 года. Стороны уже начали переговоры о возможном досудебном урегулировании. Первое заседание назначено на 14 августа.

Тиктокерша запустила аккаунт в 2021 году. Ее ролики с нежными куклами и черным юмором про убийства, измены и похищения мгновенно стали вирусными. Проект собрал 2,5 млн подписчиков в тиктоке, а также привлек крупных рекламодателей, среди которых Netflix, Sephora, Burberry и Marc Jacobs.

Создательница контента самостоятельно пишет сценарии, строит миниатюрные декорации, снимает и монтирует видео. Несмотря на то что изначально это был шуточный проект, она надеется, что он поможет ей начать карьеру в кино и телевидении. «Я до сих пор в шоке, что люди это смотрят. Иногда думаю, что меня уже давно должны были „отменить“», — сказала она.

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