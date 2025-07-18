Принцесса из Лимпопо вышла замуж за россиянина и переехала на Алтай

Артем Сидоренко и Тсакани Зенки Мийен рассказали, что познакомились случайно. Россиянин решил связать свою жизнь с африканкой, поскольку у них были похожие взгляды на жизнь. Влюбленные решили сыграть две свадьбы. Первая состоялась на родине девушки в провинции Лимпопо, на ней присутствовали 500 гостей.