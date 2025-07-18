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Принцесса из Лимпопо вышла замуж за россиянина и переехала на Алтай

Фото: ФГУП ГТРК «Алтай»/«Вести Алтай»

Уроженка провинции Лимпопо (ЮАР) вышла замуж за жителя города Яровое и переехала в Алтайский край. Об этом сообщает телеканал «Вести Алтай».

Артем Сидоренко и Тсакани Зенки Мийен рассказали, что познакомились случайно. Россиянин решил связать свою жизнь с африканкой, поскольку у них были похожие взгляды на жизнь. Влюбленные решили сыграть две свадьбы. Первая состоялась на родине девушки в провинции Лимпопо, на ней присутствовали 500 гостей.

Второе торжество, но уже в западном стиле, прошло в Кейптауне (ЮАР). Затем Тсакани предложила мужу переехать к нему домой, в город Яровое. Здесь пара живет уже второй год.

«Люди здесь очень приятные, правда, они не улыбаются так много, как в Южной Африке. У вас очень много зимних запасов, вы замораживаете ягоды, консервируете, варите варенье», — поделилась Тсакани Зенки Мийен.

В России уроженка Южной Африки помогает местным школьникам подтянуть английский язык. В будущем супруги мечтают открыть сразу две школы, в России — английского языка, в Африке — русского. Артем Сидоренко и Тсакани Зенки Мийен также планируют провести третью свадьбу — по русским традициям с африканскими танцами.

Ранее «Афиша Daily» писала об истории Валерии, которая переехала из Украины в Северо-Западную Африку. Девушка рассказала о марокканской свадьбе, особенностях быта и о том, почему женщины в общественном транспорте стоят около своих мужей.

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