Принцесса из Лимпопо вышла замуж за россиянина и переехала на Алтай

Уроженка провинции Лимпопо (ЮАР) вышла замуж за жителя города Яровое и переехала в Алтайский край. Об этом сообщает телеканал «Вести Алтай».
Артем Сидоренко и Тсакани Зенки Мийен рассказали, что познакомились случайно. Россиянин решил связать свою жизнь с африканкой, поскольку у них были похожие взгляды на жизнь. Влюбленные решили сыграть две свадьбы. Первая состоялась на родине девушки в провинции Лимпопо, на ней присутствовали 500 гостей.
Второе торжество, но уже в западном стиле, прошло в Кейптауне (ЮАР). Затем Тсакани предложила мужу переехать к нему домой, в город Яровое. Здесь пара живет уже второй год.
«Люди здесь очень приятные, правда, они не улыбаются так много, как в Южной Африке. У вас очень много зимних запасов, вы замораживаете ягоды, консервируете, варите варенье», — поделилась Тсакани Зенки Мийен.
В России уроженка Южной Африки помогает местным школьникам подтянуть английский язык. В будущем супруги мечтают открыть сразу две школы, в России — английского языка, в Африке — русского. Артем Сидоренко и Тсакани Зенки Мийен также планируют провести третью свадьбу — по русским традициям с африканскими танцами.
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