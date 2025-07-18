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The Late Show со Стивеном Колбертом закроют в мае 2026 года

Фото: The Late Show with Stephen Colbert/YouTube

CBS закроет The Late Show со Стивеном Колбертом в мае 2026 года. Об этом говорится на сайте телевизионной сети.

Телеканал сказал, что решение исключительно финансовое и принято на фоне сложной ситуации с вечерними шоу. Закрытие «не связано ни с рейтингами передачи, ни с ее содержанием, ни с другими событиями в Paramount (материнской компании CBS)».

«Мы гордимся, что Стивен называл CBS своим домом. Он и шоу войдут в пантеон великих имен, которые сделали вечернее телевидение таким, каким мы его знаем», ― говорится в заявлении телеканала.

Колберт сообщил аудитории о закрытии шоу во время записи выпуска 17 июля. По его словам, он узнал об этом накануне вечером: предстоящий сезон станет последним. Зрители в студии отреагировали криками «Нет!» и громким свистом, на что Колберт ответил: «Да, я понимаю вас».

«Это не просто конец нашего шоу — это конец The Late Show на CBS, — добавил он. — Меня не заменят. Все просто исчезнет».

The Late Show было запущено CBS в 1993 году, его первым ведущим стал Дэвид Леттерман. Колберт занял кресло ведущего в 2015 году, и быстро стал одним из главных критиков Трампа на телевидении. До этого он вел сатирическое шоу The Colbert Report на канале Comedy Central, высмеивающее американских консерваторов.

Как отмечает Би-би-си, новость о закрытии шоу появилась на фоне переговоров о возможном слиянии Paramount и Skydance Media, для которого потребуется одобрение властей США.

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