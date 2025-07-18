Продолжение хоррора «Незнакомцы» об убийцах в масках выйдет в российский прокат 25 сентября

Компания Global Film выпустит в российский прокат хоррор-слэшер «Незнакомцы: Глава 2» — продолжение франшизы про убийц в кукольных масках. Картина выйдет 25 сентября — на день раньше, чем в США.
Фильм продолжит историю, начатую в первой части. По сюжету одна из жертв нападения в масках Майя выживает и пытается убежать от преследователей. Но незнакомцы продолжают охоту и не намерены оставлять свою жертву.
Главную роль во второй главе вновь исполнила Мэделин Петш («Ривердэйл», «Пункт назначения: Смайл»). В ленте также сыграли Гэбриел Бассо («Предчувствие»), Ричард Брейк («Бэтмен: Начало», «Kingsman: Секретная служба»), обладательница премии «Оскар» Рэйчел Шентон («Немое дитя», «Белое золото»), Эма Хорват («Властелин колец: Кольца власти», «Погребальные байки») и Фрой Гутьеррес («Оборотень», «Жестокое лето», «Голдберги»).
Режиссером картины выступил Ренни Харлин («Скалолаз», «Крепкий орешек 2»). Сценарий написали Алан Коэн и Алан Фрилэнд, работавшие ранее над картиной «Впритык». Продюсеры фильма — Аластер Берлинэм («День курка», «Во все тяжкие»), Марк Кантон («300 спартанцев», «После»), Чарли Домбек («Безмолвное братство», «Три секунды») и Кортни Соломон (франшиза «После», «Мистер Черч»).
Первая часть «Незнакомцы: Начало» вышла в 2024 году. В ней Мэделин Петш снялась с Фроем Гутьерресом, известным по сериалу «Оборотень». Они сыграли влюбленную пару, которая едет на машине в другой город, чтобы начать новую жизнь. По пути у них ломается машина, и им нужно переночевать в съемном доме в маленьком городке. Ночью их начинают преследовать трое незнакомцев в масках, которые хотят их убить. Финал трилогии «Незнакомцы: Глава 3» выйдет в 2026 году.