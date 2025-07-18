Продолжение хоррора «Незнакомцы» об убийцах в масках выйдет в российский прокат 25 сентября

Ники Минаж атаковала SZA в соцсети Х и сказала, что ее никто не знает
Экстремал Феликс Баумгартнер погиб при падении с парапланом. Он был известен прыжком из стратосферы
В Госдуме посоветовали WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка
Netflix запустит игровой сериал по вселенной «Капитана Планеты»
«Лило и Стич» от Disney стал первым голливудским фильмом года с миллиардными сборами
Лили Рейнхарт и Том Бейтман снимутся в экранизации книги «Гипотеза любви»
В России выступит Пол Окенфолд — звезда электронной музыки и трехкратный номинант «Грэмми»
Disney выпустила трейлер перезапуска «Трон: Арес». В главной роли Джаред Лето
Amazon MGM Studios готовит перезапуск «Основного инстинкта»
Дизайнер Рик Оуэнс завел аккаунт на OnlyFans. Он будет публиковать там фото ног
Фрида Пинто снимется в сериале «Непривычная Земля». Его выпустит на Netflix автор «Бесстыжих»
На Airbnb предложили пожить один день в хижине смурфиков
Карл Урбан в роли Джонни Кейджа в трейлере «Мортал Комбат-2»
Трамелл Тиллман из «Разделения» пригласил маму на «Эмми»: «Ты сейчас заставишь меня расплакаться!»
Вышел трейлер второго сезона сериала «Платонические отношения» от Apple TV+
В России четвертый день из‑за кибератаки не работают алкомаркеты «Винлаб»
По хитовому веб-сериалу «Дроны-убийцы» выйдет комикс
Netflix работает над сериалом по вселенной Assassin’s Creed
Мультсериал «Неуязвимый» по комиксу Роберта Киркмана продлили на пятый сезон
«Если я не человек, то кто?»: трейлер «Чужого: Земля» знакомит с главной героиней (и ксеноморфом)
Крис Мартин из Coldplay случайно раскрыл измену главы ИТ-компании прямо на концерте
Крупнейший фрагмент Марса на Земле продали на аукционе за 5 млн долларов
Мэрия выявила нарушения в установке павильона «Остров» на Патриарших
День рождения Дадли в зоопарке: появились новые кадры со съемок сериала по «Гарри Поттеру»
Ремикс песни «Lava Chicken» Джека Блэка из «Minecraft в кино» появился в самой игре
Джона Малковича вырезали из нового фильма о Фантастической четверке
Умерла исполнительница песни «Pretty Little Baby» Конни Фрэнсис
В Китае родители выгнали сына из дома из‑за низкого балла на экзамене

Продолжение хоррора «Незнакомцы» об убийцах в масках выйдет в российский прокат 25 сентября

Фото: Lionsgate

Компания Global Film выпустит в российский прокат хоррор-слэшер «Незнакомцы: Глава 2» — продолжение франшизы про убийц в кукольных масках. Картина выйдет 25 сентября — на день раньше, чем в США.

Фильм продолжит историю, начатую в первой части. По сюжету одна из жертв нападения в масках Майя выживает и пытается убежать от преследователей. Но незнакомцы продолжают охоту и не намерены оставлять свою жертву.

Видео: Global Film

Главную роль во второй главе вновь исполнила Мэделин Петш («Ривердэйл», «Пункт назначения: Смайл»). В ленте также сыграли Гэбриел Бассо («Предчувствие»), Ричард Брейк («Бэтмен: Начало», «Kingsman: Секретная служба»), обладательница премии «Оскар» Рэйчел Шентон («Немое дитя», «Белое золото»), Эма Хорват («Властелин колец: Кольца власти», «Погребальные байки») и Фрой Гутьеррес («Оборотень», «Жестокое лето», «Голдберги»).

Режиссером картины выступил Ренни Харлин («Скалолаз», «Крепкий орешек 2»). Сценарий написали Алан Коэн и Алан Фрилэнд, работавшие ранее над картиной «Впритык». Продюсеры фильма — Аластер Берлинэм («День курка», «Во все тяжкие»), Марк Кантон («300 спартанцев», «После»), Чарли Домбек («Безмолвное братство», «Три секунды») и Кортни Соломон (франшиза «После», «Мистер Черч»).

Первая часть «Незнакомцы: Начало» вышла в 2024 году. В ней Мэделин Петш снялась с Фроем Гутьерресом, известным по сериалу «Оборотень». Они сыграли влюбленную пару, которая едет на машине в другой город, чтобы начать новую жизнь. По пути у них ломается машина, и им нужно переночевать в съемном доме в маленьком городке. Ночью их начинают преследовать трое незнакомцев в масках, которые хотят их убить. Финал трилогии «Незнакомцы: Глава 3» выйдет в 2026 году.

Расскажите друзьям