Появилось видео с реакцией Coldplay на раскрытую измену: «Надеюсь, мы не натворили чего‑то плохого»

Накануне в сети завирусился ролик с выступления Coldplay, где на экране «камеры поцелуев» появились гендиректор миллиардной компании Astronomer Энди Байрон и руководитель HR-отдела компании Кристин Кабот в объятиях друг друга. При этом мужчина женат на другой женщине и у них есть двое детей.