Появилось видео с реакцией Coldplay на раскрытую измену: «Надеюсь, мы не натворили чего‑то плохого»

В сети появилось видео с реакцией фронтмена Coldplay Криса Мартина на скандальный инцидент, произошедший на концерте.
Накануне в сети завирусился ролик с выступления Coldplay, где на экране «камеры поцелуев» появились гендиректор миллиардной компании Astronomer Энди Байрон и руководитель HR-отдела компании Кристин Кабот в объятиях друг друга. При этом мужчина женат на другой женщине и у них есть двое детей.
Певец, ни о чем не подозревая, прокомментировал: «О, посмотрите на этих двоих». После этого Байрон мгновенно отпрянул от Кабот и попытался скрыться за стойкой, а она прикрыла лицо руками.
На новом видео Крис Мартин стоит на сцене с акустической гитарой и наблюдает за тем, как двое участников шоу паникуют из‑за того, что их засняла «камера для поцелуев». Небрежно стоя на месте, пока все рушилось, он сказал в микрофон: «Черт, надеюсь, мы не сделали ничего плохого».
Видео с инцидентом набрало миллионы просмотров в сети. Один из комментаторов написал: «Жаль жену, но хорошо, что их разоблачили». Другие осудили выбор места: «Серьезно? Концерт — худшее место для секретного романа». Тем временем жена Энди Байрона удалила его фамилию из названия своего блога.