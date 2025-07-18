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В Госдуме посоветовали WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка

Фото: camilo jimenez/Unsplash

Мессенджеру WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, написал в телеграм-канале первый зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

По его словам, мессенджер организации Meta*, признанной в России экстремистской, с большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям. Сейчас такой список разрабатывает правительство по поручению президента.

Что касается Telegram, то Горелкин считает, что мессенджер Павла Дурова в этот список не попадет, «особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке».

Депутат назвал претендентом на долю WhatsApp национальный мессенджер Max. Горелкин также привел статистику, согласно которой WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% россиян, а Telegram ― 55%.

24 июня Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Многофункциональная платформа объединит в одном приложении государственные, финансовые и коммерческие сервисы. В Минцифры говорили, что национальный сервис планируют развивать на базе мессенджера Max от VK.

17 июля Путин поручил правительству подготовить предложения по «введению дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения» из «недружественных» государств.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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