Appian Way ранее уже работала над созданием полнометражной версии «Капитана Планеты». В 2016 году проект находился на этапе подготовки в Paramount Pictures, а сценарий писал Глен Пауэлл с Джоно Мэттом. Тем не менее, фильм так и не был реализован, и права вернулись к Warner Bros. Discovery. Несмотря на первоначальный интерес, по данным источников, Пауэлл не участвует в новом проекте, а Мэтт стал продюсером ленты.