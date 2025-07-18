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Netflix запустит игровой сериал по вселенной «Капитана Планеты»

Фото: Turner Program Services

Netflix запустил в работу сериал по мотивам культового анимационного шоу «Команда спасателей Капитана Планеты». Права на разработку адаптации культового анимационного проекта 1990-х достались стриминговому сервису после напряженной конкуренции, пишет Deadline.

Над проектом работают Berlanti Productions Грега Берланти, Appian Way Леонардо ДиКаприо и Warner Bros. Television, где базируется компания Берланти. Сценаристом адаптации выступит Тара Эрнандес («Теория большого взрыва», «Детство Шелдона»). Оригинальный мультсериал рассказывает о команде молодых людей, которые призывают супергероя Капитана Планету для борьбы с экологическими проблемами. Шоу транслировалось на TBS с 1990 по 1996 год и насчитывало шесть сезонов.

Appian Way ранее уже работала над созданием полнометражной версии «Капитана Планеты». В 2016 году проект находился на этапе подготовки в Paramount Pictures, а сценарий писал Глен Пауэлл с Джоно Мэттом. Тем не менее, фильм так и не был реализован, и права вернулись к Warner Bros. Discovery. Несмотря на первоначальный интерес, по данным источников, Пауэлл не участвует в новом проекте, а Мэтт стал продюсером ленты.

Недавно стало известно, что экранизацию с живыми актерами также получит франшиза «My Little Pony». Предстоящий фильм станет первым проектом такого рода за всю историю бренда My Little Pony, который появился в 1982 году. Производством займутся Amazon MGM Studios и Hasbro Entertainment. Проект пока находится на ранней стадии разработки, а творческая команда еще не сформирована.

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