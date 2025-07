Недавно стало известно, что экранизацию с живыми актерами также получит франшиза «My Little Pony». Предстоящий фильм станет первым проектом такого рода за всю историю бренда My Little Pony, который появился в 1982 году. Производством займутся Amazon MGM Studios и Hasbro Entertainment. Проект пока находится на ранней стадии разработки, а творческая команда еще не сформирована.