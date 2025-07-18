Ники Минаж атаковала SZA в соцсети Х и сказала, что ее никто не знает
В Госдуме посоветовали WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка
Netflix запустит игровой сериал по вселенной «Капитана Планеты»
«Лило и Стич» от Disney стал первым голливудским фильмом года с миллиардными сборами
Лили Рейнхарт и Том Бейтман снимутся в экранизации книги «Гипотеза любви»
В России выступит Пол Окенфолд — звезда электронной музыки и трехкратный номинант «Грэмми»
Disney выпустила трейлер перезапуска «Трон: Арес». В главной роли Джаред Лето
Amazon MGM Studios готовит перезапуск «Основного инстинкта»
Дизайнер Рик Оуэнс завел аккаунт на OnlyFans. Он будет публиковать там фото ног
Фрида Пинто снимется в сериале «Непривычная Земля». Его выпустит на Netflix автор «Бесстыжих»
На Airbnb предложили пожить один день в хижине смурфиков
Карл Урбан в роли Джонни Кейджа в трейлере «Мортал Комбат-2»
Трамелл Тиллман из «Разделения» пригласил маму на «Эмми»: «Ты сейчас заставишь меня расплакаться!»
Вышел трейлер второго сезона сериала «Платонические отношения» от Apple TV+
В России четвертый день из‑за кибератаки не работают алкомаркеты «Винлаб»
По хитовому веб-сериалу «Дроны-убийцы» выйдет комикс
Netflix работает над сериалом по вселенной Assassin’s Creed
Мультсериал «Неуязвимый» по комиксу Роберта Киркмана продлили на пятый сезон
«Если я не человек, то кто?»: трейлер «Чужого: Земля» знакомит с главной героиней (и ксеноморфом)
Крис Мартин из Coldplay случайно раскрыл измену главы ИТ-компании прямо на концерте
Крупнейший фрагмент Марса на Земле продали на аукционе за 5 млн долларов
Мэрия выявила нарушения в установке павильона «Остров» на Патриарших
День рождения Дадли в зоопарке: появились новые кадры со съемок сериала по «Гарри Поттеру»
Ремикс песни «Lava Chicken» Джека Блэка из «Minecraft в кино» появился в самой игре
Джона Малковича вырезали из нового фильма о Фантастической четверке
Умерла исполнительница песни «Pretty Little Baby» Конни Фрэнсис
В Китае родители выгнали сына из дома из‑за низкого балла на экзамене
Астрономы впервые увидели формирование новой планетной системы

Экстремал Феликс Баумгартнер погиб при падении с парапланом. Он был известен прыжком из стратосферы

Фото: FelixBaumgartner

В возрасте 56 лет погиб австрийский экстремал Феликс Баумгартнер. Об этом сообщает Kurier.

Он скончался в результате несчастного случая с моторным парапланом в курортном городе Порто-Сант’Эльпидио на Адриатическом побережье Италии. Представители пожарной службы сообщили, что спортсмен почувствовал резкое недомогание во время полёта, потерял управление и упал в бассейн отеля.

Медики, прибывшие на место, констатировали смерть на месте происшествия. Во время падения Баумгартнер задел сотрудницу отеля. Женщина получила травму шеи и была госпитализирована.

Баумгартнер прославился после своего легендарного прыжка из стратосферы в 2012 году с высоты почти 39 километров. Тогда он стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер в свободном падении, достигнув скорости 1357,6 километров в час. За этот прыжок он получил три мировых рекорда.

За свою карьеру он совершал прыжки с высочайших зданий, памятников и природных объектов по всему миру. Среди самых известных — прыжки с башен Петронас, статуи Христа в Рио и полет на карбоновых крыльях через Ла-Манш.

Расскажите друзьям