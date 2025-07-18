Он скончался в результате несчастного случая с моторным парапланом в курортном городе Порто-Сант’Эльпидио на Адриатическом побережье Италии. Представители пожарной службы сообщили, что спортсмен почувствовал резкое недомогание во время полёта, потерял управление и упал в бассейн отеля.