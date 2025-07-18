В возрасте 56 лет погиб австрийский экстремал Феликс Баумгартнер. Об этом сообщает Kurier.
Он скончался в результате несчастного случая с моторным парапланом в курортном городе Порто-Сант’Эльпидио на Адриатическом побережье Италии. Представители пожарной службы сообщили, что спортсмен почувствовал резкое недомогание во время полёта, потерял управление и упал в бассейн отеля.
Медики, прибывшие на место, констатировали смерть на месте происшествия. Во время падения Баумгартнер задел сотрудницу отеля. Женщина получила травму шеи и была госпитализирована.
Баумгартнер прославился после своего легендарного прыжка из стратосферы в 2012 году с высоты почти 39 километров. Тогда он стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер в свободном падении, достигнув скорости 1357,6 километров в час. За этот прыжок он получил три мировых рекорда.
За свою карьеру он совершал прыжки с высочайших зданий, памятников и природных объектов по всему миру. Среди самых известных — прыжки с башен Петронас, статуи Христа в Рио и полет на карбоновых крыльях через Ла-Манш.