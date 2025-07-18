«Лило и Стич» от Disney стал первым голливудским фильмом года с миллиардными сборами

«Лило и Стич», основанный на анимационной ленте 2002 года, собрал 416,2 млн долларов в США и Канаде и еще 584,8 млн за рубежом. В Мексике картина установила новый рекорд среди игровых фильмов Disney, заработав 67 млн.
«Мы знали, что у этой истории особое место в сердцах зрителей, но все равно приятно видеть такой отклик», — прокомментировал Алан Бергман, сопредседатель Disney Entertainment.
Ранее студия подтвердила разработку фильма «Лило и Стич-2». Проект находится на ранней стадии, подробностей о возвращении оригинального актерского состава или режиссера пока нет.
Сюжет перезагрузки «Лило и Стича», как и оригинал, рассказывает о шестилетней Лило и ее старшей сестре Нани, которые живут на Гавайях и неожиданно находят голубое инопланетное существо по прозвищу Стич.