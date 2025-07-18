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Лили Рейнхарт и Том Бейтман снимутся в экранизации книги «Гипотеза любви»

Фото: 20th Century Studios

Лили Рейнхарт («Ривердэйл») и Том Бейтман («Убийство в Восточном экспрессе ») получили главные роли в экранизации любовного романа Али Хейзелвуд «Гипотеза любви». Об этом сообщает Deadline.

Книга рассказывает об аспирантке-биологе Олив Смит. Девушка хочет доказать подруге, что не зациклена на бывшем, и целует незнакомого мужчину. Им оказывается профессор Адам Карлсен, известный своим сложным характером. Олив и Адам вступают в фиктивные отношения, но неожиданно роман перерастает в нечто большее.

Режиссером картины выступит Клэр Скэнлон («Подстава»). Сценарий напишет Сара Ротшильд («Вот это ночка!). Продюсером ленты стала Элизабет Кантильон («Девушка, которая застряла в паутине», «Ангелы Чарли»), исполнительными продюсерами — актриса Лили Рейнхарт, Кэтрин Хагедорн и автор Али Хейзелвуд.

Специально для роли Рейнхарт перекрасилась в брюнетку и опубликовала фото с новым цветом волос в инстаграме*. «Гипотеза любви», — подписала Рейнхарт снимок, на котором держит в руках роман.

© Фото: @lilireinhart

Книга вышла в США в сентябре 2021 года. Она оставалась 10 месяцев в списке бестселлеров New York Times, став международным бестселлером в 40 странах. Amazon назвала произведение лучшим любовным романом года.

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