Лили Рейнхарт и Том Бейтман снимутся в экранизации книги «Гипотеза любви»

Книга рассказывает об аспирантке-биологе Олив Смит. Девушка хочет доказать подруге, что не зациклена на бывшем, и целует незнакомого мужчину. Им оказывается профессор Адам Карлсен, известный своим сложным характером. Олив и Адам вступают в фиктивные отношения, но неожиданно роман перерастает в нечто большее.