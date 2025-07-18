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Disney выпустил трейлер перезапуска «Трон: Арес». В главной роли Джаред Лето

Фото: Disney

Disney выпустила трейлер научно-фантастического блокбастера «Трон: Арес». Его премьера состоится 10 октября.

Лента станет продолжением франшизы о цифровых мирах и столкновении человека с искусственным интеллектом. Главный герой нового фильма — цифровой солдат Арес, прибывающий в наш мир с миссией, связанной с разрушительными технологиями.

Роль Ареса досталась Джареду Лето. Эван Питерс сыграл Джулиана Диллинджера, однофамильца злодея Эда Диллинджера из оригинального «Трона». В новом фильме также появится Джефф Бриджес в роли Кевина Флинна из двух предыдущих лент.

«Арес» станет третьим фильмом из научно-фантастической франшизы «Трон». Самый первый фильм вышел в 1982 году, сиквел «Наследие» — в 2010-м. Съемки «Ареса» завершились в мае 2024 года, сообщал режиссер Йоаким Реннинг. Они шли по ночам на протяжении шести недель.

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