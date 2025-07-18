«Для него наша страна — важная точка на карте мира. Он выступал здесь одним из первых еще в начале 00-х и с тех пор обзавелся огромной фан-базой. Более того, Пол считает российских женщин самыми красивыми в мире и всегда наблюдает за новинками российских сериалов и кино, так как многие годы пишет музыку к мировым кинохитам», — говорит Субчева.