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В России выступит Пол Окенфолд — звезда электронной музыки и трехкратный номинант «Грэмми»

Фото: Stephen J.Cohen/Getty Images

Трехкратный номинант на «Грэмми», диджей, которого называют «отцом» мировой электронной музыки, и продюсер Пол Окенфолд впервые за семь лет приедет в Россию с концертами. Они пройдут 12 сентября в Санкт-Петербурге (А2) и 13 сентября в Москве (Base). Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе агентства Say Agency, которое организует шоу.

По словам гендиректора Анны Субчевой, Пол посетит Россию во время мирового тура. Настолько масштабные гастроли могут стать заключительными в карьере музыканта. Во время выступлений диджей часто исполняет кавер на песню «Перемен» — хит легендарной русской группы «Кино».

«Для него наша страна — важная точка на карте мира. Он выступал здесь одним из первых еще в начале 00-х и с тех пор обзавелся огромной фан-базой. Более того, Пол считает российских женщин самыми красивыми в мире и всегда наблюдает за новинками российских сериалов и кино, так как многие годы пишет музыку к мировым кинохитам», — говорит Субчева.

По словам организаторов, Окенфолд — фанат российской культуры и кухни. У Пола есть высшее поварское образование со специализацией во французской кухне, и он уже давно подыскивает место под свой ресторан, поэтому в Москве звезде электронной музыки устроят экскурсию по гастрономическим местам. При этом райдер у него довольно скромный — диджей попросил пятизвездочную гостиницу с удобными матрасами и черный внедорожник.

Окенфолд создал глобальный тренд на жанр electronic. Он влюбился в электронную музыку еще в юношестве, когда посещал модные тусовки Лондона. Прорыв в карьере случился на Ибице, где Пол отдыхал в конце 1980-х. Выступая в престижных клубах, он быстро завоевал любовь местных клабберов. Мировую популярность ему принес альбом «Pills ’n’ Thrills and Bellyaches».

За свою карьеру Окенфолд продал более 10 миллионов копий записей. Он также работал с многими знаменитостями: Джастином Тимберлейком, Бейонсе, Бруно Марсом, Рианной, Massive Attack, The Cure, Moby. Музыкант продюсировал релизы для Снуп Догга, Мадонны и других.

Диджей также известен по саундтрекам к фильмам «Матрица: Перезагрузка», «Умри, но не сейчас», «Пароль „Рыба-меч“» и «Идентификация Борна». Пол выступает не только в известных клубах, на крупнейших событиях и самых больших фестивалях планеты, но и дает невероятные шоу в уникальных локациях по всему миру: на Великой Китайской стене (2001), в лесу Ушуайя в Аргентине (2011), на вершине Эвереста (2017), в Стоунхендже (2018), в Madison Square Garden в Нью-Йорке (2022).

Paul Oakenfold
Концерт / сентябрь
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