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Amazon MGM Studios готовит перезапуск «Основного инстинкта»

Фото: Canal+

Amazon MGM Studios приобрела права на перезапуск культового эротического триллера «Основной инстинкт». Об этом сообщает Variety.

Правами на проект теперь владеет подразделение United Artists, а сценарий новой версии снова напишет Джо Эстерхаз, автор оригинального фильма. Продюсерами выступят Скотт Стубер и Ник Несбитт.

Пока дата выхода ремейка не называется, но проект уже находится в активной разработке. Оригинальный фильм Пола Верховена с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун в главных ролях стал сенсацией 90-х, собрав более 350 млн долларов по миру.

Картина рассказывает о детективе, оказавшемся втянутым в смертельно опасную игру с загадочной писательницей Кэтрин Трамелл. «Основной инстинкт», известный своими провокационными темами и культовой сценой допроса в исполнении Стоун, стал определяющей работой в жанре эротического триллера.

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