Amazon MGM Studios готовит перезапуск «Основного инстинкта»

Amazon MGM Studios приобрела права на перезапуск культового эротического триллера «Основной инстинкт». Об этом сообщает Variety.
Правами на проект теперь владеет подразделение United Artists, а сценарий новой версии снова напишет Джо Эстерхаз, автор оригинального фильма. Продюсерами выступят Скотт Стубер и Ник Несбитт.
Пока дата выхода ремейка не называется, но проект уже находится в активной разработке. Оригинальный фильм Пола Верховена с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун в главных ролях стал сенсацией 90-х, собрав более 350 млн долларов по миру.
Картина рассказывает о детективе, оказавшемся втянутым в смертельно опасную игру с загадочной писательницей Кэтрин Трамелл. «Основной инстинкт», известный своими провокационными темами и культовой сценой допроса в исполнении Стоун, стал определяющей работой в жанре эротического триллера.