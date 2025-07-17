На аукционе продали кусочек Марса за 5,3 миллиона долларов

На аукционе Sotheby’s продали метеорит «Красная планета» за более чем 5,3 млн долларов. Об этом написал Engadget.
Метеорит считается фрагментом марсианской поверхности. Его обнаружили в 2023 году в отдаленном районе пустыни Сахара в Нигере. «Красная планета» — крайне редкий объект, который можно найти на Земле.
Чтобы попасть на нашу планету, астероиду необходимо столкнуться с Марсом. В процессе этого от Красной планеты откалываются кусочки, которые затем могут пролететь 225 млн километров в космосе и достичь Хемли.
Всего ученые официально зарегистрировали более 77 тыс. метеоритов на Земле. Только 400 из них имеют марсианское происхождение.
Проданный метеорит, известный под номером NWA 16788, напоминает поверхность Марса в миниатюре. Он не только впечатляюще выглядит, но и считается исключительно большим. Это самый большой найденный марсианский метеорит.
«Красная планета» примерно на 70% больше второго по величине фрагмента Марса, который существует на Земле. Размер метеорита составляет 36,7×25,7×15,7 см. Теперь он стал еще и самым дорогим метеоритом.
Незадолго до торгов Sotheby’s отправил камень в лабораторию для определения химического состава. Согласно анализу, более 21% метеорита состоит из маскелинита — стекла, образовавшегося при столкновении астероида с Марсом.