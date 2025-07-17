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На аукционе продали кусочек Марса за 5,3 миллиона долларов

Фото: Sotheby's/YouTube

На аукционе Sotheby’s продали метеорит «Красная планета» за более чем 5,3 млн долларов. Об этом написал Engadget.

Метеорит считается фрагментом марсианской поверхности. Его обнаружили в 2023 году в отдаленном районе пустыни Сахара в Нигере. «Красная планета» — крайне редкий объект, который можно найти на Земле.

Чтобы попасть на нашу планету, астероиду необходимо столкнуться с Марсом. В процессе этого от Красной планеты откалываются кусочки, которые затем могут пролететь 225 млн километров в космосе и достичь Хемли.

Всего ученые официально зарегистрировали более 77 тыс. метеоритов на Земле. Только 400 из них имеют марсианское происхождение.

Проданный метеорит, известный под номером NWA 16788, напоминает поверхность Марса в миниатюре. Он не только впечатляюще выглядит, но и считается исключительно большим. Это самый большой найденный марсианский метеорит.

«Красная планета» примерно на 70% больше второго по величине фрагмента Марса, который существует на Земле. Размер метеорита составляет 36,7×25,7×15,7 см. Теперь он стал еще и самым дорогим метеоритом.

Незадолго до торгов Sotheby’s отправил камень в лабораторию для определения химического состава. Согласно анализу, более 21% метеорита состоит из маскелинита — стекла, образовавшегося при столкновении астероида с Марсом.

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