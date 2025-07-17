Дизайнер Рик Оуэнс завел аккаунт на OnlyFans. Он будет публиковать там фото ног

Ники Минаж атаковала SZA в соцсети Х и сказала, что ее никто не знает
На аукционе продали кусочек Марса за 5,3 миллиона долларов
Фрида Пинто снимется в сериале «Непривычная Земля». Его выпустит на Netflix автор «Бесстыжих»
На Airbnb предложили пожить один день в хижине Смурфиков
Карл Урбан в роли Джонни Кейджа в трейлере «Мортал Комбат-2»
Трамелл Тиллман из «Разделения» пригласил маму на «Эмми»: «Ты сейчас заставишь меня расплакаться!»
Вышел трейлер второго сезона сериала «Платонические отношения» от Apple TV+
В России четвертый день из‑за кибератаки не работают алкомаркеты «Винлаб»
По хитовому веб-сериалу «Дроны-убийцы» выйдет комикс
Netflix работает над сериалом по вселенной Assassin’s Creed
Мультсериал «Неуязвимый» по комиксу Роберта Киркмана продлили на пятый сезон
«Если я не человек, то кто?»: трейлер «Чужого: Земля» знакомит с главной героиней (и ксеноморфом)
Крис Мартин из Coldplay случайно раскрыл измену главы ИТ-компании прямо на концерте
Крупнейший фрагмент Марса на Земле продали на аукционе за 5 млн долларов
Мэрия выявила нарушения в установке павильона «Остров» на Патриарших
День рождения Дадли в зоопарке: появились новые кадры со съемок сериала по «Гарри Поттеру»
Ремикс песни «Lava Chicken» Джека Блэка из «Minecraft в кино» появился в самой игре
Джона Малковича вырезали из нового фильма о Фантастической четверке
Умерла исполнительница песни «Pretty Little Baby» Конни Фрэнсис
В Китае родители выгнали сына из дома из‑за низкого балла на экзамене
Астрономы впервые увидели формирование новой планетной системы
«Думаю, я покончила с этим»: Дженнифер Лопес заявила, что больше не планирует выходить замуж
Трамп договорился с Coca-Cola Company об изменении рецептуры колы
Мишель Монахан из «Белого лотоса» сыграет в комедии Netflix «Младший брат»
Россияне все реже покупают недорогую азиатскую косметику
Приставы изъяли знаменитых бутовских коз у владельца. Животных хотят отправить в зоопарк
Минкульт профинансирует 154 фильма. Один и критериев отбора ― укрепление традиционных ценностей
Сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» продлен на третий сезон

Дизайнер Рик Оуэнс завел аккаунт на OnlyFans. Он будет публиковать там фото ног

Кадр: rickowensonline

Американский модельер Рик Оуэнс завел аккаунт на платформе OnlyFans. Он намерен публиковать там фото своих ног, рассказал дизайнер в инстаграме*.

Оуэнс отметил, что страница на OnlyFans нужна ему, чтобы собрать средства для Фонда Аллана. Эта организация помогает молодежи из групп риска и беженцам, в частности — предоставляет им стипендии на обучение.

В первом ролике Оуэнс демонстрирует свои стопы с татуировками и параллельно рассказывает о графине Ди Кастильоне — исторической личности XIX века, которая прославилась позированием для фотографий.

«Когда ее красота увяла, она уединилась в квартире на Вандомской площади, где убрала зеркала и задернула шторы — и до самой смерти рисовала только свои ступни», — поделился Оуэнс.

Видео: rickowensonline

Дизайнер добавил, что граф Робер де Монтескью, прототип барона де Шарлюса их романа «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, приобрел коллекцию снимков Ди Кастильоне на аукционе после ее смерти.

Де Монтескьо, как рассказал Оуэнс, также послужил источником вдохновения для создания персонажа герцога Жана дез Эссента в романе «Наоборот» Жориса Карла Гюисманса. Эта книга важна в жизни и творчестве самого Оуэнса.

В июне в парижском Музее Гальера открылась выставка «Храм любви», посвященная творчеству Оуэнса. Она представляет ретроспективу деятельности модельера.

«„Наоборот“ Гюисманса — это повествовательная нить, проходящая через всю ретроспективу. Это все о моих собственных переговорах с самовыражением, тщеславием и старением», — прокомментировал дизайнер.

Рик Оуэнс — не первая знаменитость, которая обращается к OnlyFans ради денег. Мексиканский прыгун в воду Диего Бальеса заработал на платформе средства на поездку на Олимпиаду. Актриса сериала «Клан Сопрано» Дреа де Маттео выплачивала с доходов от снимков долг риелторам.

Певица Лили Аллен признавалась, что получает от продажи фото своих ног больше денег, чем от музыкальной карьеры. Французский теннисист Александр Мюллер оплачивает работу тренеров благодаря сервису.

Баскетболистка Лиз Кэмбидж заявила, что заработала на OnlyFans больше, чем за всю спортивную жизнь. Это при том, что Кэмбридж — четырехкратная участница матчей всех звезд НБА.

Впрочем, не все звезды довольны тем, что связались с OnlyFans. Актриса Джесси Кейв, сыгравшая в фильмах о Гарри Поттере, открыла аккаунт на платформе, чтобы разобраться с долгами. Позднее она пожалела об этом и призналась, что ей стыдно.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям