Дизайнер Рик Оуэнс завел аккаунт на OnlyFans. Он будет публиковать там фото ног

Американский модельер Рик Оуэнс завел аккаунт на платформе OnlyFans. Он намерен публиковать там фото своих ног, рассказал дизайнер в инстаграме*.
Оуэнс отметил, что страница на OnlyFans нужна ему, чтобы собрать средства для Фонда Аллана. Эта организация помогает молодежи из групп риска и беженцам, в частности — предоставляет им стипендии на обучение.
В первом ролике Оуэнс демонстрирует свои стопы с татуировками и параллельно рассказывает о графине Ди Кастильоне — исторической личности XIX века, которая прославилась позированием для фотографий.
«Когда ее красота увяла, она уединилась в квартире на Вандомской площади, где убрала зеркала и задернула шторы — и до самой смерти рисовала только свои ступни», — поделился Оуэнс.
Дизайнер добавил, что граф Робер де Монтескью, прототип барона де Шарлюса их романа «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста, приобрел коллекцию снимков Ди Кастильоне на аукционе после ее смерти.
Де Монтескьо, как рассказал Оуэнс, также послужил источником вдохновения для создания персонажа герцога Жана дез Эссента в романе «Наоборот» Жориса Карла Гюисманса. Эта книга важна в жизни и творчестве самого Оуэнса.
В июне в парижском Музее Гальера открылась выставка «Храм любви», посвященная творчеству Оуэнса. Она представляет ретроспективу деятельности модельера.
«„Наоборот“ Гюисманса — это повествовательная нить, проходящая через всю ретроспективу. Это все о моих собственных переговорах с самовыражением, тщеславием и старением», — прокомментировал дизайнер.
Рик Оуэнс — не первая знаменитость, которая обращается к OnlyFans ради денег. Мексиканский прыгун в воду Диего Бальеса заработал на платформе средства на поездку на Олимпиаду. Актриса сериала «Клан Сопрано» Дреа де Маттео выплачивала с доходов от снимков долг риелторам.
Певица Лили Аллен признавалась, что получает от продажи фото своих ног больше денег, чем от музыкальной карьеры. Французский теннисист Александр Мюллер оплачивает работу тренеров благодаря сервису.
Баскетболистка Лиз Кэмбидж заявила, что заработала на OnlyFans больше, чем за всю спортивную жизнь. Это при том, что Кэмбридж — четырехкратная участница матчей всех звезд НБА.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.