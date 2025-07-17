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Фрида Пинто снимется в сериале «Непривычная Земля». Его выпустит на Netflix автор «Бесстыжих»

Фото: Blinder Films

Звезда фильма «Миллионер из трущоб» Фрида Пинто снимется в сериале «Непривычная Земля» («Unaccustomed Earth»), который выпустит стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщил Deadline.

Исполнительным продюсером проекта выступит Джон Уэллс, работавший над «Больницей Питт» и «Бесстыжими». Другим продюсером, сценаристом и шоураннером сериала станет Мадхури Шекар, известный по «Проблеме трех тел» и «Невероятным».

Шоу будет вдохновлено сборником рассказов Джумпы Лахири. «Непривычная Земля» описывается как «эпическая, захватывающая и насыщенная культурными событиями драма о сплоченном индийско-американском сообществе, которое разбирается с любовью, желанием и вопросом принадлежности».

В сериале запланированы восемь эпизодов. Они расскажут о скандальной связи, которая зарождается, когда несложившийся роман между преданной женой и ее давно потерянной любовью становится достоянием общественности.

Действие шоу развернется в Кембридже. Пинто сыграет героиню по имени Парул Чаудхури. Ритеш Батра срежиссирует первые два эпизода сериала. Он же станет сопродюсером проекта наряду с Лахири, Нишей Ганатрой, Эрикой Салех, Эрин Джонтоу и Селией Костас. Сериал выпустят John Wells Productions и Warner Bros.

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