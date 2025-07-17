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Тайка Вайтити срежиссирует фильм «Судья Дредд»

Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити срежиссирует фильм «Судья Дредд». Об этом написал Deadline.

Вайтити поставит картину по сценарию Дрю Пирса. Среди продюсеров проекта будут Крис Кингсли, Джейсон Кингсли и Бен Смит из Rebellion Developments, Рой Ли из Vertigo Entertainment, Джереми Платт, Натали Вискузо и Пирс.

Речь в фильме пойдет о полицейском, работающим в голове Мега-Сити Один, где офицеры наделены полномочиями судей, присяжных и палачей. В основу ленту ляжет комикс Джона Вагнера и Карлоса Эскеры.

Комикс не раз получал киноадаптации. В 1995 году по его мотивам вышел фильм с Сильвестром Сталлоне в главной роли. В 2012 году роль Дредда исполнил Карл Урбан уже в другом проекте.

Подробности о новой экранизации неизвестны, за исключением того, что в ней будут присутствовать характерные комедийные элементы, присущие фильмам Вайтити. Когда начнутся съемки и когда фильм выйдет на экраны, пока неясно.

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