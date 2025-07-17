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Карл Урбан в роли Джонни Кейджа в трейлере «Мортал Комбат-2»

Фото: New Line Cinema

Студия Warner Bros. представила первый трейлер фильма «Мортал Комбат-2». Премьера фильма состоится 24 октября.

В продолжении появятся новые герои, знакомые поклонникам франшизы. Карл Урбан («Пацаны») сыграет одного из самых известных персонажей «Мортал Комбата» Джонни Кейджа.

Его персонаж занимает центральное место в дебютном трейлере. На этот раз визуальный стиль фильма гораздо ближе к видеоигровому оригиналу, чем в предыдущей части 2021 года.

К актерскому составу также присоединились: Аделин Рудольф (Китана), Тати Габриэль (Джейд), Дэймон Херриман (Куан Чи), Мартин Форд (Шао Кан), Ана Тху Нгуен (королева Синдел), Десмонд Чиам (король Джеррод) и С.Дж. Блумфилд (Барака).

К своим ролям вернулись Льюис Тан (Коул Янг), Джессика МакНэми (Соня Блейд), Люди Линь (Лю Кан), Мехкад Брукс (Джакс), Джош Лоусон (Кано), Чин Хан (Шан Цзун), Таданобу Асано (Рейден), Хироюки Санада (Скорпион), Джо Таслим (Саб-Зиро) и Макс Хуанг (Кунг Лао). Режиссером вновь выступил Саймон Маккуоид, снявший первую часть.

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