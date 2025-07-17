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На Airbnb предложили пожить один день в хижине Смурфиков

Фото: Airbnb

Airbnb объединился с Paramount Animation и предложил для клиентов эксклюзивное событие «Жизнь как у Смурфа» в бельгийском лесу Анвуа недалеко от Брюсселя. Это произошло в преддверии премьеры нового мультфильма о синих человечках 18 июля.

Бронирование открылось 16 июля. Доступны были два бесплатных визита 9 августа для семей до четырех человек. Участники события отправятся в дом Папы Смурфа, представляющий собой гриб с трубой.

Видео: Airbnb

Посетителей встретит Николя Титгат, внук создателя Смурфов. Они вместе примут участие в мастер-классе по изготовлению смурфячьих шапочек, смогут украсить их звездочками, грибами и цветами.

На свежем воздухе для гостей подготовили прогулки по волшебному лесу, стрельбу из лука и даже танцы на лесной сцене под руководством профессионального хореографа. В меню — смурф-пикник с напитками из смурф-ягод и голубым мороженым.

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Ранее Airbnb уже проводил похожие кино-экспириенсы. Так, сервис разрешил забронировать Колизей в Риме в честь выхода второго «Гладиатора» Ридли Скотта. Это был первый случай, когда историческое место открывалось для людей после наступления темноты.

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