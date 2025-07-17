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Трамелл Тиллман из «Разделения» пригласил маму на «Эмми»: «Ты сейчас заставишь меня расплакаться!»

Фото: Fifth Season

Трамелл Тиллман, сыгравший Мистера Милчека в сериале «Разделение», попросил свою маму сопровождать его на церемонии вручения премии «Эмми» в сентябре.

Актер опубликовал трогательное видео звонка матери, в котором сообщил о своей номинации на «Эмми» в категории «Лучший актёр второго плана в драматическом сериале». «О боже! Ты сейчас заставишь меня расплакаться!» — воскликнула она. «Мам, не плачь, а то я тоже расплачусь», — ответил Тиллман, приглашая ее на премию.

В итоге оба они прослезились, после чего мама с радостью согласилась составить сыну компанию на церемонии: «Для меня это будет честь». Она также пошутила, что у нее есть время подготовиться: «Церемония в сентябре — у меня есть время привести себя в порядок».

Тиллман рассказал, что заранее подумал об этом моменте и планирует помочь маме с выбором платья и образа. «Я бы не оказался здесь без тебя. Ты была той, кто подтолкнул меня к этому. Буквально вытолкнула на сцену», — признался он.

Видео завирусилось в сети и вызвало множество эмоций у подписчиков. Актер Шон Хейс, выигравший «Эмми» за роль в «Уилле и Грейс», написал: «Я тоже привел маму — и победил! Мамы приносят удачу! У меня хорошее предчувствие насчет тебя, друг».

Сериал «Разделение» получил рекордные 27 номинаций на «Эмми», став лидером года. Вместе с Тиллманом в той же категории номинированы его коллеги Джон Туртурро и Зак Черри. Если Тиллман победит, он станет первым темнокожим актером, получившим премию «Эмми» в этой категории.

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