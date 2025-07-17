Вышел трейлер второго сезона сериала «Платонические отношения» от Apple TV+

Apple TV+ опубликовал первый трейлер второго сезона сериала «Платонические отношения». Его премьера состоится 6 августа, в этот день на стриминге выйдет сразу два эпизода. Новые серии будут выходить каждую неделю до 1 октября.
Во втором сезоне дружбе Уилла и Сильвии бросает вызов новая романтическая связь Уилла. «Когда Уилл в отношениях, у нас с ним все всегда идет наперекосяк», — признается Сильвия своему мужу.
Чтобы сохранить свою уникальную связь, друзья решают вести себя «по-взрослому», а именно устраивать совместные ужины и попытаться вписаться в привычный социальный уклад. Это заканчивается чередой неловких событий.
Шоу создано Николасом Столлером и Франческой Дельбанко, которые также работали над сценарием и режиссурой. Главные роли исполняют Сет Роген и Роуз Бирн, они также выступают исполнительными продюсерами.
Ранее Сет Роген и Роуз Бирн уже работали со Столлером над фильмами «Соседи. На тропе войны» и «Соседи. На тропе войны 2». Ранее они рассказывали, что хотели создать комедию о дружбе без излишней драмы, лёгкую и искреннюю.