Ники Минаж атаковала SZA в соцсети Х и сказала, что ее никто не знает

«Подождите. Неужели SZA считает, что она более успешна, чем я? SZA, если бы все песни, которые ты когда‑либо записывала, исчезли прямо сейчас, музыкальный бизнес даже не стал бы по тебе скучать. Я была в странах, которые никогда о тебе не слышали. Ты не настолько глупа, не так ли?» — написала Минаж 16 июля в соцсети Х.