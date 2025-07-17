Ники Минаж атаковала SZA в соцсети Х и сказала, что ее никто не знает

Крис Мартин из Coldplay случайно раскрыл измену главы ИТ-компании прямо на концерте
Трамелл Тиллман из «Разделения» пригласил маму на «Эмми»: «Ты сейчас заставишь меня расплакаться!»
Вышел трейлер второго сезона сериала «Платонические отношения» от Apple TV+
В России четвертый день из‑за кибератаки не работают алкомаркеты «Винлаб»
По хитовому веб-сериалу «Дроны-убийцы» выйдет комикс
Netflix работает над сериалом по вселенной Assassin’s Creed
Мультсериал «Неуязвимый» по комиксу Роберта Киркмана продлили на пятый сезон
«Если я не человек, то кто?»: трейлер «Чужого: Земля» знакомит с главной героиней (и ксеноморфом)
Крупнейший фрагмент Марса на Земле продали на аукционе за 5 млн долларов
Мэрия выявила нарушения в установке павильона «Остров» на Патриарших
День рождения Дадли в зоопарке: появились новые кадры со съемок сериала по «Гарри Поттеру»
Ремикс песни «Lava Chicken» Джека Блэка из «Minecraft в кино» появился в самой игре
Джона Малковича вырезали из нового фильма о Фантастической четверке
Умерла исполнительница песни «Pretty Little Baby» Конни Фрэнсис
В Китае родители выгнали сына из дома из‑за низкого балла на экзамене
Астрономы впервые увидели формирование новой планетной системы
«Думаю, я покончила с этим»: Дженнифер Лопес заявила, что больше не планирует выходить замуж
Трамп договорился с Coca-Cola Company об изменении рецептуры колы
Мишель Монахан из «Белого лотоса» сыграет в комедии Netflix «Младший брат»
Россияне все реже покупают недорогую азиатскую косметику
Приставы изъяли знаменитых бутовских коз у владельца. Животных хотят отправить в зоопарк
Минкульт профинансирует 154 фильма. Один и критериев отбора ― укрепление традиционных ценностей
Сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» продлен на третий сезон
Звезда «Дюнкерка» Джек Лауден снимется в драматическом сериале по мотивам книг «Берлинский нуар»
Райан Гослинг и Уилл Феррелл снимутся в экшн-комедии «Tough Guys»
Lionsgate экранизирует роман «Вещи, которые мы оставляем незаконченными» Ребекки Яррос
Кейт Сигел запустила продакшен-компанию Legitimate Pictures, чтобы выпустить режиссерский дебют
В Бельгии сгорела сцена Tomorrowland за два дня до фестиваля

Ники Минаж атаковала SZA в соцсети Х и сказала, что ее никто не знает

Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Ники Минаж и SZA вступили в конфликт в соцсетях.

«Подождите. Неужели SZA считает, что она более успешна, чем я? SZA, если бы все песни, которые ты когда‑либо записывала, исчезли прямо сейчас, музыкальный бизнес даже не стал бы по тебе скучать. Я была в странах, которые никогда о тебе не слышали. Ты не настолько глупа, не так ли?» — написала Минаж 16 июля в соцсети Х.

В ответ SZA рассказала, как отказывала Минаж в коллаборации. «Ники… Ты прекрасно знаешь мою музыку и мой вклад в нее, потому что дважды просила о фите, но не получила ответа», — ответила SZA в Х.

Billboard отмечает, что вражда началась после того, как Минаж обвинила менеджера SZA по прозвищу Punch в травле без причины. Независимо от причин их разногласий, Минаж, вероятно, не отступит в ближайшее время, добавляет издание. Артистка известна враждой с другими звездами, от Megan Thee Stallion до Cardi B.

SZA недавно рассказала, что верит в магию и получает послания от воды. «Вода живая. Это сознательная, чувствующая сила. Она хранит память. Мы можем пить только один процент воды, хотя и состоим из нее, и она есть по всему гребаному миру. И я поняла, что вода — это мой канал передачи информации и энергии», — пояснила она.

Расскажите друзьям