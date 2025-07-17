Ники Минаж атаковала SZA в соцсети Х и сказала, что ее никто не знает

Ники Минаж и SZA вступили в конфликт в соцсетях.
«Подождите. Неужели SZA считает, что она более успешна, чем я? SZA, если бы все песни, которые ты когда‑либо записывала, исчезли прямо сейчас, музыкальный бизнес даже не стал бы по тебе скучать. Я была в странах, которые никогда о тебе не слышали. Ты не настолько глупа, не так ли?» — написала Минаж 16 июля в соцсети Х.
В ответ SZA рассказала, как отказывала Минаж в коллаборации. «Ники… Ты прекрасно знаешь мою музыку и мой вклад в нее, потому что дважды просила о фите, но не получила ответа», — ответила SZA в Х.
Billboard отмечает, что вражда началась после того, как Минаж обвинила менеджера SZA по прозвищу Punch в травле без причины. Независимо от причин их разногласий, Минаж, вероятно, не отступит в ближайшее время, добавляет издание. Артистка известна враждой с другими звездами, от Megan Thee Stallion до Cardi B.
SZA недавно рассказала, что верит в магию и получает послания от воды. «Вода живая. Это сознательная, чувствующая сила. Она хранит память. Мы можем пить только один процент воды, хотя и состоим из нее, и она есть по всему гребаному миру. И я поняла, что вода — это мой канал передачи информации и энергии», — пояснила она.