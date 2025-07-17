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В России четвертый день из‑за кибератаки не работают алкомаркеты «Винлаб»

Фото: @doctorwine

В России четвертый день из‑за кибератаки не работают алкомаркеты «Винлаб». 14 июля закрылись сразу все магазины сети, перестали работать сайт и приложение. Об этом пишет Forbes.

В телеграм-канале алкоретейлера предупреждение о приостановке продаж онлайн и в магазинах появилось 14 июля. Проблему объяснили техническими причинами. Позднее, 16 июля, появилось заявление компании Novabev Group, которая владеет этой сетью. В нем рассказывалось, что 14 июля компания подверглась масштабной кибератаке. Из‑за этого была нарушена работоспособность части их IT-инфраструктуры, и это отразилось на доступности сервисов и инструментов.

Кроме того, хакеры связались с Novabev Group и потребовали выплатить им вознаграждение. В Novabev Group отметили, что принципиально не принимают любые виды взаимодействия с киберпреступниками и категорически отказываются от выполнения их требований. По предварительной информации, данные клиентов «Винлаба» не пострадали.

Если магазины «Винлаба» не откроются 17 июля, убытки могут составить от 800 млн до 1,2 млрд рублей, пояснил Forbes генеральный директор INFOLine Иван Федяков. У сети сейчас более 2100 алкомаркетов.

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