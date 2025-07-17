В России четвертый день из‑за кибератаки не работают алкомаркеты «Винлаб»

В телеграм-канале алкоретейлера предупреждение о приостановке продаж онлайн и в магазинах появилось 14 июля. Проблему объяснили техническими причинами. Позднее, 16 июля, появилось заявление компании Novabev Group, которая владеет этой сетью. В нем рассказывалось, что 14 июля компания подверглась масштабной кибератаке. Из‑за этого была нарушена работоспособность части их IT-инфраструктуры, и это отразилось на доступности сервисов и инструментов.