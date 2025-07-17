По хитовому веб-сериалу «Дроны-убийцы» выйдет комикс

Он был удостоен двух премий Webby. История разворачивается на замерзшей шахтерской планете, где выжившие после гибели человечества рабочие дроны пытаются построить новую цивилизацию, но сталкиваются с дронами-разборщиками и загадочным разумом по имени Абсолютный решатель.