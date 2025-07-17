По хитовому веб-сериалу «Дроны-убийцы» выйдет комикс

Ники Минаж атаковала SZA в соцсети Х и сказала, что ее никто не знает
Трамелл Тиллман из «Разделения» пригласил маму на «Эмми»: «Ты сейчас заставишь меня расплакаться!»
Вышел трейлер второго сезона сериала «Платонические отношения» от Apple TV+
В России четвертый день из‑за кибератаки не работают алкомаркеты «Винлаб»
Netflix работает над сериалом по вселенной Assassin’s Creed
Мультсериал «Неуязвимый» по комиксу Роберта Киркмана продлили на пятый сезон
«Если я не человек, то кто?»: трейлер «Чужого: Земля» знакомит с главной героиней (и ксеноморфом)
Крис Мартин из Coldplay случайно раскрыл измену главы ИТ-компании прямо на концерте
Крупнейший фрагмент Марса на Земле продали на аукционе за 5 млн долларов
Мэрия выявила нарушения в установке павильона «Остров» на Патриарших
День рождения Дадли в зоопарке: появились новые кадры со съемок сериала по «Гарри Поттеру»
Ремикс песни «Lava Chicken» Джека Блэка из «Minecraft в кино» появился в самой игре
Джона Малковича вырезали из нового фильма о Фантастической четверке
Умерла исполнительница песни «Pretty Little Baby» Конни Фрэнсис
В Китае родители выгнали сына из дома из‑за низкого балла на экзамене
Астрономы впервые увидели формирование новой планетной системы
«Думаю, я покончила с этим»: Дженнифер Лопес заявила, что больше не планирует выходить замуж
Трамп договорился с Coca-Cola Company об изменении рецептуры колы
Мишель Монахан из «Белого лотоса» сыграет в комедии Netflix «Младший брат»
Россияне все реже покупают недорогую азиатскую косметику
Приставы изъяли знаменитых бутовских коз у владельца. Животных хотят отправить в зоопарк
Минкульт профинансирует 154 фильма. Один и критериев отбора ― укрепление традиционных ценностей
Сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» продлен на третий сезон
Звезда «Дюнкерка» Джек Лауден снимется в драматическом сериале по мотивам книг «Берлинский нуар»
Райан Гослинг и Уилл Феррелл снимутся в экшн-комедии «Tough Guys»
Lionsgate экранизирует роман «Вещи, которые мы оставляем незаконченными» Ребекки Яррос
Кейт Сигел запустила продакшен-компанию Legitimate Pictures, чтобы выпустить режиссерский дебют
В Бельгии сгорела сцена Tomorrowland за два дня до фестиваля

По хитовому веб-сериалу «Дроны-убийцы» выйдет комикс

Фото: Glitch Productions

Один из самых популярных веб-сериалов «Дроны-убийцы» получит комикс-адаптацию. Об этом сообщается на краудфандинговой платформе Kickstarter.

Графический роман издательства Oni Press и анимационной студии Glitch Productions поступит в продажу в феврале 2026 года. Сбор средств стартует в сентябре этого года.

Сценаристом проекта выступает Уайатт Кеннеди («Nights», «Marvel United»), художником — Чо Ми Гён («Темный кристалл: Эпоха сопротивления»), а обложку рисует Алессио Зонно. Оригинальный сериал, созданный Лиамом Викерсом и продюсируемый братьями Кевином и Люком Лердвичагулами, выходил с 2021 по 2024 год.

Он был удостоен двух премий Webby. История разворачивается на замерзшей шахтерской планете, где выжившие после гибели человечества рабочие дроны пытаются построить новую цивилизацию, но сталкиваются с дронами-разборщиками и загадочным разумом по имени Абсолютный решатель.

Расскажите друзьям