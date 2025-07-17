По хитовому веб-сериалу «Дроны-убийцы» выйдет комикс

Один из самых популярных веб-сериалов «Дроны-убийцы» получит комикс-адаптацию. Об этом сообщается на краудфандинговой платформе Kickstarter.
Графический роман издательства Oni Press и анимационной студии Glitch Productions поступит в продажу в феврале 2026 года. Сбор средств стартует в сентябре этого года.
Сценаристом проекта выступает Уайатт Кеннеди («Nights», «Marvel United»), художником — Чо Ми Гён («Темный кристалл: Эпоха сопротивления»), а обложку рисует Алессио Зонно. Оригинальный сериал, созданный Лиамом Викерсом и продюсируемый братьями Кевином и Люком Лердвичагулами, выходил с 2021 по 2024 год.
Он был удостоен двух премий Webby. История разворачивается на замерзшей шахтерской планете, где выжившие после гибели человечества рабочие дроны пытаются построить новую цивилизацию, но сталкиваются с дронами-разборщиками и загадочным разумом по имени Абсолютный решатель.