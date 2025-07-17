Netflix работает над сериалом по вселенной Assassin’s Creed

Игровая франшиза стартовала в 2007 году и с тех пор продалась тиражом более 230 млн копий по всему миру. Последняя игра серии, Assassin’s Creed: Shadows, вышла в 2025 году. В играх серии Assassin’s Creed рассказывается о войне между соперничающими тайными орденами ассасинов и тамплиеров. Они используют передовые технологии, чтобы получить доступ к генетическим воспоминаниям ассасинов из разных периодов прошлого и найти могущественные артефакты под названием «Частицы Эдема».