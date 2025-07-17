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Netflix работает над сериалом по вселенной Assassin’s Creed

Фото: Ubisoft

Netflix официально запускает в производство сериал по вселенной Assassin’s Creed. Об этом сообщает Variety.

Стриминг подтвердил, что после нескольких лет ожидания и смены креативных команд над проектом теперь работают шоураннеры и исполнительные продюсеры Роберто Патино («Мир Дикого Запада», «ДМЗ») и Дэвид Виннер («Хало», «Дивный новый мир»).

Сюжет сериала будет построен вокруг вечного конфликта между двумя тайными организациями. Одни стремятся контролировать человечество через манипуляции, другие борются за свободу воли. История охватит важнейшие исторические события, через которые герои будут сражаться за судьбу человечества.

По словам авторов, за масштабом и экшном проекта скроется глубоко человечная драма, затрагивающая темы веры, идентичности, власти и связи между людьми через время и культуры.

Игровая франшиза стартовала в 2007 году и с тех пор продалась тиражом более 230 млн копий по всему миру. Последняя игра серии, Assassin’s Creed: Shadows, вышла в 2025 году. В играх серии Assassin’s Creed рассказывается о войне между соперничающими тайными орденами ассасинов и тамплиеров. Они используют передовые технологии, чтобы получить доступ к генетическим воспоминаниям ассасинов из разных периодов прошлого и найти могущественные артефакты под названием «Частицы Эдема».

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