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«Если я не человек, то кто?»: трейлер «Чужого: Земля» знакомит с главной героиней (и ксеноморфом)

Фото: FX Networks

На ютуб-канале FX Networks появился второй полноценный трейлер сериала «Чужой: Земля». Премьера состоится 12 августа.

Действие шоу разворачивается в 2120 году, до событий оригинального фильма «Чужой». Не Землю падает исследовательский корабль, перевозивший пять инопланетных существ, включая ксеноморфа.

Главной героиней станет Венди ― первый робот с внедренным человеческим сознанием. Ей вместе с командой солдат-синтетиков (гуманоидных роботов со встроенным ИИ) поручают исследовать обломки корабля Weyland-Yutani.

«Если я не человек, то кто же?», ― с таких слов Венди начинается новый трейлер. В ролике показаны кадры крушения космического корабля на мегаполис и (в самом конце) зловещий силуэт ксеноморфа.

Видео: FX Networks/YouTube

Шоураннером проекта выступает создатель «Легиона» и «Фарго» Ноа Хоули, исполнительным продюсером — Ридли Скотт.

Главную роль в сериале сыграет Сидни Чандлер, появлявшаяся в фильме «Не беспокойся, дорогая» и мини-сериале «Пистол». Также в актерский состав вошли Алекс Лоутер, Тимоти Олифант, Эсси Дэвис, Сэмюэль Бленкин, Бабу Сизей, Дэвид Рисдал, Эдриан Эдмондсон, Адарш Гурав, Джонатан Аджайи, Эрана Джеймс, Лили Ньюмарк, Дьем Камилла и Моэ Бар-Эль.

Босс FX Джон Ландграф ранее назвал шоу «большим творческим переосмыслением» франшизы «Чужого» и сравнил его с самой известной работой Хоули «Фарго». Он также подтвердил, что проект «изначально задумывался как долгосрочный сериал».

Последний на сегодняшний день фильм франшизы — «Чужой: Ромул» — вышел 16 августа. За первую неделю лента заработала 110 млн долларов в мировом прокате. Критики и зрители в основном положительно встретили картину, однако понравилась она далеко не всем. Например, кинокритик «Афиши Daily» Никита Лаврецкий назвал ее «еще одним этическим и эстетическим преступлением корпорации „Дисней“».

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