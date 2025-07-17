Последний на сегодняшний день фильм франшизы — «Чужой: Ромул» — вышел 16 августа. За первую неделю лента заработала 110 млн долларов в мировом прокате. Критики и зрители в основном положительно встретили картину, однако понравилась она далеко не всем. Например, кинокритик «Афиши Daily» Никита Лаврецкий назвал ее «еще одним этическим и эстетическим преступлением корпорации „Дисней“».