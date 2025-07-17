Мультсериал «Неуязвимый» по комиксу Роберта Киркмана продлили на пятый сезон

В озвучке участвуют: Стивен Юн, Сандра О, Дж. К. Симмонс, а также Сет Роген, Джейсон Манцукас, Зази Битц, Закари Куинто, Клэнси Браун, Марк Хэмилл и другие. Третий сезон стал самым популярным среди всех анимационных проектов Prime Video, а также был номинирован на премии Critics Choice и «Эмми» в 2024 и 2025 годах.