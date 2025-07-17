Мультсериал «Неуязвимый» по комиксу Роберта Киркмана продлили на пятый сезон

Prime Video официально продлил супергеройский мультсериал для взрослых «Неуязвимый» на пятый сезон. Об этом сообщает Deadline.
Решение о продлении проекта произошло еще до выхода четвертого сезона, премьера которого запланирована на 2026 год. Также стало известно, что к озвучке в новых сериях присоединится Мэттью Риз.
Сюжет сериала основан на серии комиксов Роберта Киркмана, Кори Уокера и Райана Оттли. В центре истории — 17-летний Марк Грейсон, сын самого могущественного супергероя на планете Омни-мэна. Получив суперсилу, он пытается стать новым защитником Земли, но быстро понимает, что путь героя куда сложнее, чем он представлял.
В озвучке участвуют: Стивен Юн, Сандра О, Дж. К. Симмонс, а также Сет Роген, Джейсон Манцукас, Зази Битц, Закари Куинто, Клэнси Браун, Марк Хэмилл и другие. Третий сезон стал самым популярным среди всех анимационных проектов Prime Video, а также был номинирован на премии Critics Choice и «Эмми» в 2024 и 2025 годах.
В третьем сезоне Марк Грейсон, оправляясь от предательства отца и разрушительных последствий их схватки, пытается заново найти свое место в мире супергероев. Центральной темой сезона становится возвращение Вильтрумитов, которые начинают активно вмешиваться в дела Земли.