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Крупнейший фрагмент Марса на Земле продали на аукционе за 5 млн долларов

Фото: @Sothebys/X

Крупнейший из известных фрагментов Марса, оказавшихся на Земле, ушел с молотка более чем за 5 млн долларов. Аукцион редких геологических и археологических объектов проводил в Нью-Йорке Sotheby’s.

Камень весом около 25 килограмм был обнаружен охотником за метеоритами в ноябре 2023 года в пустыне Сахара в Нигере. Этот метеорит, получивший название NWA 16788, откололся от поверхности Марса в результате мощного удара астероида. Прежде чем упасть на Землю, он преодолел 225 млн километров.

Перед началом торгов марсианский фрагмент оценивали в 2–4 млн долларов. Покупатель предпочел сохранить свое имя в тайне.

Красно-буро-серый метеорит примерно на 70% крупнее второго по размеру куска Марса, найденного на Земле. Размеры обломка 38×28×15 сантиметров, он составляет почти 7% от всего марсианского материала, присутствующего на нашей планете.

Как отмечает The Guardian, такие находки крайне редки: более чем из 77 тыс. официально признанных метеоритов на Земле лишь около 400 считаются марсианскими.

Экспертиза показала, что NWA 16788 ― разновидность марсианской породы, образовавшейся при медленном остывании магмы. У него стекловидная поверхность — это результат высоких температур при прохождении атмосферы Земли.

Всего аукцион Sotheby’s включал 122 лота. Один из них ― скелет цератозавра длиной почти 3,5 метра ― ушел с молотка более чем за 30 млн долларов.

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