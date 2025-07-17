Крупнейший фрагмент Марса на Земле продали на аукционе за 5 млн долларов

Камень весом около 25 килограмм был обнаружен охотником за метеоритами в ноябре 2023 года в пустыне Сахара в Нигере. Этот метеорит, получивший название NWA 16788, откололся от поверхности Марса в результате мощного удара астероида. Прежде чем упасть на Землю, он преодолел 225 млн километров.