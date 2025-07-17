Крис Мартин из Coldplay случайно раскрыл измену главы ИТ-компании прямо на концерте

Во время концерта Coldplay в Бостоне фронтмен Крис Мартин случайно раскрыл измену главы ИТ-компании прямо на концерте.
Во время выступления на экране «камеры поцелуев» появились гендиректор миллиардной компании Astronomer Энди Байрон и руководитель HR-отдела компании Кристин Кабот в объятиях друг друга.
Певец, ни о чем не подозревая, прокомментировал: «О, посмотрите на этих двоих». После этого Байрон мгновенно отпрянул от Кабот и попытался скрыться за стойкой, а она прикрыла лицо руками. Мартин с юмором добавил: «Либо у них роман, либо они очень стеснительные», — вызвав бурный смех толпы.
По данным LinkedIn, Байрон занимает пост CEO Astronomer с июля 2023 года. Кабот работает директором по персоналу и утверждает, что умеет выстраивать доверительные отношения с сотрудниками на всех уровнях. Байрон женат на Меган Керриган Байрон, и у пары двое детей.
Видео с инцидентом быстро завирусилось в соцсетях. Один из комментаторов написал: «Жаль жену, но хорошо, что их разоблачили». Другие осудили выбор места: «Серьезно? Концерт — худшее место для секретного романа».