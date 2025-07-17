Крис Мартин из Coldplay случайно раскрыл измену главы ИТ-компании прямо на концерте

Певец, ни о чем не подозревая, прокомментировал: «О, посмотрите на этих двоих». После этого Байрон мгновенно отпрянул от Кабот и попытался скрыться за стойкой, а она прикрыла лицо руками. Мартин с юмором добавил: «Либо у них роман, либо они очень стеснительные», — вызвав бурный смех толпы.