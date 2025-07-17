Крис Мартин из Coldplay случайно раскрыл измену главы ИТ-компании прямо на концерте

Приставы изъяли знаменитых бутовских коз у владельца. Животных хотят отправить в зоопарк
Крупнейший фрагмент Марса на Земле продали на аукционе за 5 млн долларов
Мэрия выявила нарушения в установке павильона «Остров» на Патриарших
День рождения Дадли в зоопарке: появились новые кадры со съемок сериала по «Гарри Поттеру»
Ремикс песни «Lava Chicken» Джека Блэка из «Minecraft в кино» появился в самой игре
Джона Малковича вырезали из нового фильма о Фантастической четверке
Умерла исполнительница песни «Pretty Little Baby» Конни Фрэнсис
В Китае родители выгнали сына из дома из‑за низкого балла на экзамене
Астрономы впервые увидели формирование новой планетной системы
«Думаю, я покончила с этим»: Дженнифер Лопес заявила, что больше не планирует выходить замуж
Трамп договорился с Coca-Cola Company об изменении рецептуры колы
Мишель Монахан из «Белого лотоса» сыграет в комедии Netflix «Младший брат»
Россияне все реже покупают недорогую азиатскую косметику
Минкульт профинансирует 154 фильма. Один и критериев отбора ― укрепление традиционных ценностей
Сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» продлен на третий сезон
Звезда «Дюнкерка» Джек Лауден снимется в драматическом сериале по мотивам книг «Берлинский нуар»
Райан Гослинг и Уилл Феррелл снимутся в экшн-комедии «Tough Guys»
Lionsgate экранизирует роман «Вещи, которые мы оставляем незаконченными» Ребекки Яррос
Кейт Сигел запустила продакшен-компанию Legitimate Pictures, чтобы выпустить режиссерский дебют
В Бельгии сгорела сцена Tomorrowland за два дня до фестиваля
Азилия Бэнкс обвинила Конора МакГрегора в домогательствах
Милли Бобби Браун и Гэбриел ЛаБелль снимутся в романтической комедии «Просто представь это»
Вышел трейлер психологической драмы Луки Гуаданьино с Джулией Робертс и Эндрю Гарфилдом
«Правила жизни» вновь отметят лучших музыкантов, писателей и актеров в проекте «Современники»
Исторический музей снял с продажи значки с храмом Василия Блаженного. На них не было крестов
В Австралии любопытный кит создал проблемы для навигации судов
Ученые отправились на Ушиширские острова изучать редкую популяцию медновского песца
Уилл Смит заявил, что сменит имя, чтобы почтить свою связь с Уэльсом

Крис Мартин из Coldplay случайно раскрыл измену главы ИТ-компании прямо на концерте

Во время концерта Coldplay в Бостоне фронтмен Крис Мартин случайно раскрыл измену главы ИТ-компании прямо на концерте.

Во время выступления на экране «камеры поцелуев» появились гендиректор миллиардной компании Astronomer Энди Байрон и руководитель HR-отдела компании Кристин Кабот в объятиях друг друга.

Певец, ни о чем не подозревая, прокомментировал: «О, посмотрите на этих двоих». После этого Байрон мгновенно отпрянул от Кабот и попытался скрыться за стойкой, а она прикрыла лицо руками. Мартин с юмором добавил: «Либо у них роман, либо они очень стеснительные», — вызвав бурный смех толпы.

По данным LinkedIn, Байрон занимает пост CEO Astronomer с июля 2023 года. Кабот работает директором по персоналу и утверждает, что умеет выстраивать доверительные отношения с сотрудниками на всех уровнях. Байрон женат на Меган Керриган Байрон, и у пары двое детей.

Видео с инцидентом быстро завирусилось в соцсетях. Один из комментаторов написал: «Жаль жену, но хорошо, что их разоблачили». Другие осудили выбор места: «Серьезно? Концерт — худшее место для секретного романа».

Расскажите друзьям