Мэрия выявила нарушения в установке павильона «Остров» на Патриарших

Департамента природопользования выявил нарушения Водного кодекса при строительстве правильна «Остров» на Патриарших прудах. Об этом сообщили в телеграм-чате «На Патриарших».
Инспектор департамента проводил обследование 23 июня, когда стройка локации еще продолжалась. Он установил, что зеленые насаждения, оказавшиеся в зоне стройки, обнесли защитными коробами, но сделали это с нарушениями. У компании ООО «Легкая промышленность», которая занималась монтажом, не было договора на использование водной территории. Ей предписали устранить нарушения.
Жители Патриарших прудов выступали против строительства концертной площадки, которая, по их словам, может нанести вред местным лебедям и помешать всему району. Сейчас «Остров» уже достроен и на нем проводятся городские мероприятия. Местные продолжают жаловаться на объект и сравнивать его с прыщом, кочкой, пельменем и грыжей.
Недавно зеркальный борт сцены, в которую бился лебедь строители закрыли пленкой. Птица воспринимала отражение как потенциальную угрозу для семьи. После этого жители Патриарших все-таки обеспокоились состоянием лебедя из пруда. Лебедь вышел на берег и терся об забор шеей. Прохожие заметили, что у него, возможно, повреждена лапа — он хромал и старался не опираться на больную конечность.