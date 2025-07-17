Мэрия выявила нарушения в установке павильона «Остров» на Патриарших

Жители Патриарших прудов выступали против строительства концертной площадки, которая, по их словам, может нанести вред местным лебедям и помешать всему району. Сейчас «Остров» уже достроен и на нем проводятся городские мероприятия. Местные продолжают жаловаться на объект и сравнивать его с прыщом, кочкой, пельменем и грыжей.