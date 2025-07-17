День рождения Дадли в зоопарке: появились новые кадры со съемок сериала по «Гарри Поттеру»

Съемки первого сезона продлятся до мая 2026 года. Второй сезон планируют снимать с июля 2026-го по май 2027 года. И в первом, и во втором сезонах будет всего по шесть серий, а в последующих их количество может увеличиться до восьми. Причина, по которой съемки всего шести эпизодов занимают так много времени, — законы о детском труде. Согласно им, несовершеннолетние могут работать всего несколько часов в день.