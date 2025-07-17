День рождения Дадли в зоопарке: появились новые кадры со съемок сериала по «Гарри Поттеру»

Британское агентство новостей Click News and Media опубликовало первые фото со съемочной площадки сериала по «Гарри Поттеру». Актеры снимаются в сцене празднования дня рождения кузена Гарри Дадли в Лондонском зоопарке. Именно в этом эпизоде будущий волшебник освобождает питона и осознает свои магические способности.
На снимках изображены Доминик МакЛоклин (Гарри), Амос Китсон (Дадли Дурсль), Бел Паули (тетя Петуния) и Дэниел Ригби (дядя Вернон). Съемки проходили рядом с пингвиньим вольером.
Работа над сериалом началась несколько дней назад на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании. HBO представил первый кадр со съемочной площадки. На нем показан Доминик МакЛоклин в образе Гарри Поттера ― в фирменных круглых очках и школьной форме Хогвартса. Позже телеканал опубликовал снимок актера Ника Фроста в роли Рубеуса Хагрида.
Съемки первого сезона продлятся до мая 2026 года. Второй сезон планируют снимать с июля 2026-го по май 2027 года. И в первом, и во втором сезонах будет всего по шесть серий, а в последующих их количество может увеличиться до восьми. Причина, по которой съемки всего шести эпизодов занимают так много времени, — законы о детском труде. Согласно им, несовершеннолетние могут работать всего несколько часов в день.
Недавно стало известно, что создатели нового сериала по «Гарри Поттеру» уже утвердили актера на роль Волан-де-Морта. Персонаж появится в нескольких эпизодах, однако его имя не хотят раскрывать до премьеры.