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Ремикс песни «Lava Chicken» Джека Блэка из «Minecraft в кино» появился в самой игре

Фото: Warner Bros.

В игре Minecraft появился ремикс песни «Lava Chicken» из фильма «Minecraft в кино», которую исполнил Джек Блэк. В ленте этот трек длился всего 34 секунды и рассказывал, как жарить курицу с помощью лавы.

Песня стала самым коротким хитом в истории Billboard, а также вошла в топ-40 британского чарта, заняв 21-е место. Теперь ремикс на этот трек, созданный дуэтом Hyper Potions, можно послушать в самой игре.

Его можно получить, победив редкого моба — детеныша-зомби верхом на курице, также известного как Chicken Jockey. Одни из игроков назвали это «лучшим нововведением за последние годы», другие же считают, что разработчикам пора остановиться: «Просто забудьте об этом».

«Minecraft в кино» стал одним из главных киноблокбастеров 2025 года благодаря завирусившимся фрагментам из ленты в соцсетях. Фильм также вызвал споры о киноэтикете после того, как в сети стали появляться ролики, на которых зрители подпевают, бросают в экран коробки с попкорном и ведут себя безумно от сцены с Chicken Jockey. В ответ Warner Bros. объявила о серии «шумных» показов.

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