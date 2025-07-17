Ремикс песни «Lava Chicken» Джека Блэка из «Minecraft в кино» появился в самой игре

В игре Minecraft появился ремикс песни «Lava Chicken» из фильма «Minecraft в кино», которую исполнил Джек Блэк. В ленте этот трек длился всего 34 секунды и рассказывал, как жарить курицу с помощью лавы.
Песня стала самым коротким хитом в истории Billboard, а также вошла в топ-40 британского чарта, заняв 21-е место. Теперь ремикс на этот трек, созданный дуэтом Hyper Potions, можно послушать в самой игре.
Его можно получить, победив редкого моба — детеныша-зомби верхом на курице, также известного как Chicken Jockey. Одни из игроков назвали это «лучшим нововведением за последние годы», другие же считают, что разработчикам пора остановиться: «Просто забудьте об этом».
«Minecraft в кино» стал одним из главных киноблокбастеров 2025 года благодаря завирусившимся фрагментам из ленты в соцсетях. Фильм также вызвал споры о киноэтикете после того, как в сети стали появляться ролики, на которых зрители подпевают, бросают в экран коробки с попкорном и ведут себя безумно от сцены с Chicken Jockey. В ответ Warner Bros. объявила о серии «шумных» показов.