Ремикс песни «Lava Chicken» Джека Блэка из «Minecraft в кино» появился в самой игре

«Minecraft в кино» стал одним из главных киноблокбастеров 2025 года благодаря завирусившимся фрагментам из ленты в соцсетях. Фильм также вызвал споры о киноэтикете после того, как в сети стали появляться ролики, на которых зрители подпевают, бросают в экран коробки с попкорном и ведут себя безумно от сцены с Chicken Jockey. В ответ Warner Bros. объявила о серии «шумных» показов.