Джона Малковича вырезали из нового фильма о Фантастической четверке

Джон Малкович не появится в грядущем фильме Marvel «Фантастическая четверка: Первые шаги». Об этом пишет Variety.
Его персонажа Ивана Крагоффа по прозвищу Красный Призрак вырезали из финальной версии картины. Сцены с Малковичем были в начале «Фантастической четверки», в длинной серии эпизодов, рассказывающих о первых годах супергеройской жизни главных героев.
В том числе там показывалось, как они сражались с Красным Призраком и его командой суперобезьян. В первом тизер-трейлере фильма даже есть короткий кадр с Малковичем в образе.
Создатели ленты поняли, что Малкович не вписывается в историю из‑за большого количества сюжетных линий и звездных персонажей, включая Педро Паскаля, Ванессу Кирби, Джозефа Куинна, Эбона Мосс-Бахраха, Джулию Гарнер и Ральфа Айнесона.
«Было очень тяжело не включить его в финальную версию фильма, потому что он один из моих самых любимых людей и один из главных источников моего вдохновения», — сказал режиссер Мэтт Шэкман.
Ранее Джон Малкович рассказал, что не хотел сниматься в фильмах Marvel из‑за маленькой зарплаты. По словам актера, ему предлагали недостаточно высокую зарплату. Тогда же он отметил, что согласился на роль в «Фантастической четверке» прежде всего потому, что хотел снова поработать с режиссером Мэттом Шэкманом после фильма 2014 года «На краю».