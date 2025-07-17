Джона Малковича вырезали из нового фильма о Фантастической четверке

Ранее Джон Малкович рассказал, что не хотел сниматься в фильмах Marvel из‑за маленькой зарплаты. По словам актера, ему предлагали недостаточно высокую зарплату. Тогда же он отметил, что согласился на роль в «Фантастической четверке» прежде всего потому, что хотел снова поработать с режиссером Мэттом Шэкманом после фильма 2014 года «На краю».