Умерла исполнительница песни «Pretty Little Baby» Конни Фрэнсис

Несмотря на уход из музыкальной индустрии в 2018 году, трек Фрэнсис «Pretty Little Baby» недавно стал популярным в тиктоке — спустя более шести десятилетий после того, как она выпустила эту песню на альбоме 1962 года «Connie Francis Sings». «По правде говоря, я даже не запомнила эту песню! — сказала Фрэнсис о возрождении популярности трека. — Мне пришлось прослушать ее, чтобы вспомнить».