Умерла исполнительница песни «Pretty Little Baby» Конни Фрэнсис

Американская певица Конни Фрэнсис, известная по хитам «Pretty Little Baby» и «Everybody’s Somebody’s Fool», скончалась в возрасте 87 лет.
Смерть Фрэнсис подтвердил в социальных сетях ее друг и менеджер по авторским правам Рон Робертс через две недели после того, как она была госпитализирована из‑за сильной боли. «С тяжелым сердцем и глубокой печалью я сообщаю вам о кончине моей дорогой подруги Конни Фрэнсис прошлой ночью», — написал Робертс в фейсбуке*. «Я знаю, что Конни одобрила бы то, что ее поклонники одними из первых узнали эту печальную новость».
Вокалистка заслужила репутацию одной из самых успешных певиц в 1950-х и 1960-х годах.
Несмотря на уход из музыкальной индустрии в 2018 году, трек Фрэнсис «Pretty Little Baby» недавно стал популярным в тиктоке — спустя более шести десятилетий после того, как она выпустила эту песню на альбоме 1962 года «Connie Francis Sings». «По правде говоря, я даже не запомнила эту песню! — сказала Фрэнсис о возрождении популярности трека. — Мне пришлось прослушать ее, чтобы вспомнить».
«Мысль о том, что песня, которую я записала 63 года назад, трогает сердца миллионов людей, поистине потрясающая. Это потрясающее чувство. Это честь для меня. От того, что они отдают мне дань уважения, просто захватывает дух», — добавила она.
Фрэнсис была первой женщиной, занявшей топ-1 в чарте Billboard Hot 100. Это произошло в 1960 году благодаря песне «Everybody’s Somebody’s Fool».
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