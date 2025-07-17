В Китае родители выгнали сына из дома из‑за низкого балла на экзамене

«Не проси нас о помощи. В старших классах ты не делал того, что должен был делать, не учился усердно. Ты не соблюдал наши правила. Я не вижу, чтобы ты сожалел о своем поведении. Так что давай жить отдельно. Мы будем заниматься своими делами, а ты займись своими», — передает подросток слова матери.