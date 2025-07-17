В Китае родители выгнали сына из дома из‑за низкого балла на экзамене

В Китае родители выгнали из дома сына, который получил низкий балл на экзамене. Об этом сообщает South China Morning Post.
Выпускник школы по имени Сяокай из провинции Хунань набрал 575 баллов из 750 возможных на гаокао — государственном вступительном экзамене. Когда подросток вернулся домой, он не смог открыть дверь, потому что мать и отец сменили код. Сяокай позвонил матери и спросил, что произошло. Та ответила ему, что находится в командировке и не знает нового пароля.
Тогда подросток обратился к местным журналистам и рассказал им о своей ситуации. Родители рассказали СМИ, что их сын с детства был отличником, но забросил учебу, увлекшись играми на телефоне.
«Он обещал сосредоточиться на учебе, но вместо этого днями напролет играл в телефон. Он даже прогуливал уроки, чтобы провести время с гаджетом», — заявил отец юноши. Жители Хунаня испугались, что с таким результатом их сын не поступит в престижный вуз и в качестве наказания перестали давать ребенку деньги.
Сам Сяокай назвал родителей «упрямыми» и признался, что те выдвинули ультиматум: либо он возвращается домой и живет по их правилам, либо отправляется на работу и самостоятельно обеспечивает себе жизнь.
«Не проси нас о помощи. В старших классах ты не делал того, что должен был делать, не учился усердно. Ты не соблюдал наши правила. Я не вижу, чтобы ты сожалел о своем поведении. Так что давай жить отдельно. Мы будем заниматься своими делами, а ты займись своими», — передает подросток слова матери.
Поступил ли школьник в университет, станет известно во второй половине июля. «Я восхищаюсь родителями других детей, но мои родители упрямы. Они используют крайние меры, чтобы заставить меня выполнять их приказы», — сказал молодой человек.
Его история вызвала общественный резонанс в местных соцсетях. «Я понимаю его родителей. Мальчик много лет был отличником, но бросил учебу перед гаокао. Как же они разочарованы!» — написал один из пользователей интернета. «Его баллы все еще позволяют ему поступить в неплохой университет, пусть и не самый лучший. Родители ребенка слишком строги к нему и возлагают на него слишком высокие ожидания», — добавил другой.
При этом зумеры в Китае не горят желанием выходить на работу. Молодые люди придумали новый тренд: они называют себя «крысами», целыми днями лежат в постели, листают страницы в своих телефонах, спят и заказывают доставку еды. Эксперты говорят, что это «тихий протест» против эмоционального выгорания и нынешнего рынка труда.