Астрономы впервые увидели формирование новой планетной системы

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (НАСА) и телескопы Европейской южной обсерватории в Чили объединили усилия, чтобы разглядеть зачатки планет вокруг Hops-315. В ее газовом диске исследователи зафиксировали газ оксида кремния и кристаллические силикаты — вещества, из которых, как считается, сформировались первые твердые материалы в нашей Солнечной системе более 4,5 млрд лет назад.