Астрономы впервые увидели формирование новой планетной системы

Астрономы впервые смогли наблюдать формирование планетной системы вокруг далекой звезды. Об этом сообщает The Guardian.
Ранние признаки формирования каменистых планет зафиксировали в газовом диске у молодой звезды Hops-315, похожей на Солнце. По словам ученых, это уникальный шанс взглянуть на начало истории нашей собственной Солнечной системы.
На снимке, сделанном с помощью телескопов ALMA, формирующаяся система выглядит как светлячок в черной пустоте.
«Мы впервые напрямую увидели горячую область, в которой рождаются каменистые планеты, такие как Земля, вокруг молодых протозвезд, — рассказала руководительница исследования Мелисса МакКлюр из Лейденской обсерватории в Нидерландах. ― Мы можем с уверенностью сказать: первые шаги планетообразования происходят прямо сейчас».
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (НАСА) и телескопы Европейской южной обсерватории в Чили объединили усилия, чтобы разглядеть зачатки планет вокруг Hops-315. В ее газовом диске исследователи зафиксировали газ оксида кремния и кристаллические силикаты — вещества, из которых, как считается, сформировались первые твердые материалы в нашей Солнечной системе более 4,5 млрд лет назад.
Пока невозможно сказать, сколько планет образуется вокруг Hops-315. Но с таким крупным газовым диском — возможно, сравнимым с тем, что был у Солнца, — у нее может появиться до восьми планет в течение ближайшего миллиона лет, отмечает МакКлюр.
Hops-315 ― желтый карлик, как и наше Солнце, но гораздо моложе: ему от 100 до 200 тыс. лет. Он находится примерно в 1370 световых годах от Земли.