Умер режиссер Юрий Кара

Режиссер Юрий Кара скончался на 71-м году жизни, сообщили «Интерфаксу» в Союзе кинематографистов России.
«Юрий Викторович скончался вчера в Ялте», — сказал собеседник агентства. Дата похорон и прощания еще не определена. По данным «Московского комсомольца», причиной смерти стал инфаркт.
Кара родился 12 ноября 1954 года. Учился во ВГИКе. Первый успех к режиссеру пришел после его дипломной работы «Завтра была война» (1987 год). Кинокартина была продана в 48 стран мира. Кара снял также фильмы «Мастер и Маргарита», «Воры в законе», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным». Участвовал в качестве режиссера в выпусках «Ералаша».
Был награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и званием заслуженного деятеля искусств России. Последними его работами стали «Гамлет. XXI век» и «Главный».