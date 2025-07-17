Умер режиссер Юрий Кара

Кара родился 12 ноября 1954 года. Учился во ВГИКе. Первый успех к режиссеру пришел после его дипломной работы «Завтра была война» (1987 год). Кинокартина была продана в 48 стран мира. Кара снял также фильмы «Мастер и Маргарита», «Воры в законе», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным». Участвовал в качестве режиссера в выпусках «Ералаша».