Продажи билетов на выступления звезд 90-х выросли в России более чем в два раза

Приставы изъяли знаменитых бутовских коз у владельца. Животных хотят отправить в зоопарк
Трамп договорился с Coca-Cola Company об изменении рецептуры колы
Мишель Монахан из «Белого лотоса» сыграет в комедии Netflix «Младший брат»
Россияне все реже покупают недорогую азиатскую косметику
Минкульт профинансирует 154 фильма. Один и критериев отбора ― укрепление традиционных ценностей
Сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» продлен на третий сезон
Звезда «Дюнкерка» Джек Лауден снимется в драматическом сериале по мотивам книг «Берлинский нуар»
Райан Гослинг и Уилл Феррелл снимутся в экшн-комедии «Tough Guys»
Lionsgate экранизирует роман «Вещи, которые мы оставляем незаконченными» Ребекки Яррос
Кейт Сигел запустила продакшен-компанию Legitimate Pictures, чтобы выпустить режиссерский дебют
В Бельгии сгорела сцена Tomorrowland за два дня до фестиваля
Азилия Бэнкс обвинила Конора МакГрегора в домогательствах
Милли Бобби Браун и Гэбриел ЛаБелль снимутся в романтической комедии «Просто представь это»
Вышел трейлер психологической драмы Луки Гуаданьино с Джулией Робертс и Эндрю Гарфилдом
«Правила жизни» вновь отметят лучших музыкантов, писателей и актеров в проекте «Современники»
Исторический музей снял с продажи значки с храмом Василия Блаженного. На них не было крестов
В Австралии любопытный кит создал проблемы для навигации судов
Ученые отправились на Ушиширские острова изучать редкую популяцию медновского песца
Уилл Смит заявил, что сменит имя, чтобы почтить свою связь с Уэльсом
В «Циане» появился раздел «Доступная среда» для поиска жилья людям на инвалидных колясках
«Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейном стартует в прокате 14 августа
Дрейк заказал себе подвеску в виде персонажа мультфильма «Красавица и чудовище»
Финальная битва в тизере последнего сезона «Очень странных дел»
Эмму Уотсон и Зои Уонамейкер из «Гарри Поттера» лишили водительских прав в один день
Владелец куклы Аннабель умер во время гастролей по США с игрушкой
Суки Уотерхаус попала в больницу, потому что носила слишком узкие штаны
Бо Брагасон сыграет Зельду в фильме «The Legend of Zelda»
После выхода «Супермена» в мире на 513% вырос интерес к собакам из приюта

Продажи билетов на выступления звезд 90-х выросли в России более чем в два раза

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

В России заметно вырос спрос на концерты звезд 90-х и начала нулевых. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные билетных сервисов.

На «Яндекс Афише» продажи билетов на выступления Надежды Кадышевой с января по июль 2025 года выросли более чем в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — и превысили 274 тыс. штук.

На платформе резко вырос интерес и к концертам Алены Апиной и группы «Звери», хотя точных цифр в сервисе не привели.

Аналогичную тенденцию отмечают и в «МТС Live» (включает сервисы Ticketland и Ticketscloud). Там совокупные продажи билетов на выступления Кадышевой, Апиной, Татьяны Булановой, групп «Мираж», «Браво» и «Любэ» выросли в 2,3 раза в штуках и в 3,3 раза в деньгах. Концертов у этих артистов стало больше на 51%.

Эксперты объясняют тренд приступом ностальгии и отсутствием зарубежных исполнителей. Популярности артистам добавляют вирусные тренды в соцсетях с их песнями.

Этой весной Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей в России. Ценник одного концерта поднялся до 20 млн рублей. Число публикаций о певице в СМИ увеличилось в 4 раза. По этому показателю она обошла Егора Крида, Шамана, Басту, Инстасамку и Ольгу Бузову.

Расскажите друзьям