Продажи билетов на выступления звезд 90-х выросли в России более чем в два раза

Аналогичную тенденцию отмечают и в «МТС Live» (включает сервисы Ticketland и Ticketscloud). Там совокупные продажи билетов на выступления Кадышевой, Апиной, Татьяны Булановой, групп «Мираж», «Браво» и «Любэ» выросли в 2,3 раза в штуках и в 3,3 раза в деньгах. Концертов у этих артистов стало больше на 51%.