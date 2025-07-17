Продажи билетов на выступления звезд 90-х выросли в России более чем в два раза

В России заметно вырос спрос на концерты звезд 90-х и начала нулевых. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные билетных сервисов.
На «Яндекс Афише» продажи билетов на выступления Надежды Кадышевой с января по июль 2025 года выросли более чем в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — и превысили 274 тыс. штук.
На платформе резко вырос интерес и к концертам Алены Апиной и группы «Звери», хотя точных цифр в сервисе не привели.
Аналогичную тенденцию отмечают и в «МТС Live» (включает сервисы Ticketland и Ticketscloud). Там совокупные продажи билетов на выступления Кадышевой, Апиной, Татьяны Булановой, групп «Мираж», «Браво» и «Любэ» выросли в 2,3 раза в штуках и в 3,3 раза в деньгах. Концертов у этих артистов стало больше на 51%.
Эксперты объясняют тренд приступом ностальгии и отсутствием зарубежных исполнителей. Популярности артистам добавляют вирусные тренды в соцсетях с их песнями.
Этой весной Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей в России. Ценник одного концерта поднялся до 20 млн рублей. Число публикаций о певице в СМИ увеличилось в 4 раза. По этому показателю она обошла Егора Крида, Шамана, Басту, Инстасамку и Ольгу Бузову.